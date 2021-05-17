台灣本土新冠疫情風暴持續擴大，大量快篩需求量大幅增加，今日檢測族群成為資金寵兒，ABC-KY(6598)、亞諾法(4133)、寶齡富錦(1760)早盤強鎖漲停；興櫃市場中的金萬林(6645)漲幅逼近3成、普生(4117)漲幅約2成、安特羅(6564)漲幅也在15%左右。

亞諾法表示，自疫情蔓延以來，新冠肺炎診斷方式已從核酸檢測、抗體檢測快篩到病毒抗原檢測快篩，快速轉換發展。亞諾法去年新冠相關產品營收比重已攀升至2成以上，抗原快篩試劑陸續取得歐盟、台灣認證，並計畫送至美、日客戶進行測試，希望能爭取當地緊急使用授權。

寶齡富錦研發15分鐘快速篩檢試劑，其「飛確」Covid-19新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑己獲台灣衛福部製造許可，爾後於印度，歐盟，比利時及新加坡取得當地緊急許可並銷售。寶齡指出，自衛福部核准起已預先保留國內安全使用存量，足夠支援全國渡過本次考驗。在此次疫情嚴峻考驗下，寶齡已在前數日業與公益團體合作，捐贈「飛確」新冠肺炎快篩及必要的消毒滅菌產品予雙北市政府，供市府與醫療單位使用。

普生旗下RT-PCR核酸試劑擁有歐盟、印度、澳洲等各國認證，並已取得台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可批准。普生指出，公司擁有新冠肺炎疫情試劑齊全產品線，目前採取兩班生產人員輪班制，以提升整體產能稼動率，將不排除未來啟動三班制的可能性。

安特羅指出，快篩試劑的需求持續增加，目前東南亞、歐洲國家洽談應接不暇。於台灣爆發多起社區群聚感染事件，基於防疫將成立社區採檢站，安特羅將積極與縣市政府接洽，為防堵本土疫情盡一份心力。安特羅自主開發的快篩試劑已取得衛福部專案製造許可及歐盟CE-IVD認證，具有高靈敏度（Sensitivity）及特異性（Specificity）符合國際標準，操作簡單，無須任何儀器設備，15分鐘內即可得知結果。

(時報資訊)