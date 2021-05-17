新冠肺炎疫情持續擴大，子女停課在家視訊學習，家長憂心去上班，誰來照顧孩子？台中市勞工局17日表示，考量「防疫照顧假」是基於因應防疫的特別措施，不可歸責於勞工，勞工如有照顧12歲以下學童需求，家長其中一人得請防疫照顧假，累計最多可請假14天，雇主不得拒絕，惟「防疫照顧假」並非公假性質，請假期間薪資由勞資雙方協商。

因應校園防疫需要，市府表示，高中職（含）以下學校及相關教育機構，符合校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情停課標準時，家長於停課期間如有照顧學童的需求，12歲以下學童的家長，其中一人得請防疫照顧假，如有就讀高級中等學校（含高中、高職、五專一至三年級），或國民中學持有身心障礙證明的子女，有照顧需求，家長其中一人得請防疫照顧假。

勞工局表示，家長包括父母、養父母、監護人或其他日常實際照顧兒童者，如爺爺、奶奶等。此外，短期補習班、幼兒園及兒童課後照顧服務中心等教育機構，如比照高級中等以下學校規定停課者，家長也可申請防疫照顧假，雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，不得扣發全勤獎金、解僱或給予不利處分。

雇主如扣發全勤獎金，將依違反勞基法22條工資未全額給付處罰；如強制勞工一定要請特別休假或事假，將依違反勞基法規定處罰，處罰金額都是2萬元至100萬元。

勞工局長張大春表示，「防疫照顧假」是防疫應變的特別措施，並非公假性質，雇主應配合准予，但此一特別措施並未強制雇主應付薪資，希望勞雇雙方共同為防疫而努力。

該特別措施因應中小學依停課標準停課期間的配套，讓有12歲以下等受照顧子女的家長多一個請假的選項，與各公私部門既有的相關請假規定，如家庭照顧假、事假、特別休假等併行，並沒有排他或替代關係。

(中時 )