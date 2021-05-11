交通部長王國材指出，華航貨運關乎國家經濟極拒，目前約有三百名機師在做14天居家或集中檢疫，這批人會陸續出來，另外站回來的機師也不會要求立刻進入14天檢疫，可以先值勤再回來檢疫，根據華航報告，實際約會減班兩成。

華航則說明，配合中央流行疫情指揮中心「清零專案2.0」的執行，華航規劃將空勤組員分組，陸續安排進入居家檢疫14天的階段，透過分組調派人力，儘量維持客貨營運，並非全面停飛，目前初步估算約影響1成多的貨運運能，班表尚在調整中，相關異動資訊可查詢華航官網。

針對有媒體報導「指揮中心難溝通」，華航強調，對於空勤組員人力調度及安排居家檢疫，與中央流行疫情指揮中心溝通無礙，並無報導所言狀況。

為阻絕病毒傳播鏈，華航配合指揮中心執行「清零計畫2.0」，非常感謝指揮中心的協助，也謝謝行政院蘇貞昌院長及陳時中指揮官對華航的鼓勵與支持，肯定空勤組員辛苦執行相關檢疫措施，支撐經濟供應鏈，華航將全力以赴維持營運服務。

(工商 )