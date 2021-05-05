楊奇煜（小煜）去年7月升格人夫、8月宣布老婆懷孕，今年1月兒子Mujo報到，半年內狂趕進度，他日前上Podcast、YouTube節目《Wow靠！有事嗎？》，坦言老婆懷孕期間沒禁慾，他表示：「男生、女生都會有需求，孕婦也是，尤其她們的心理也很重要，怕她覺得自己懷孕就沒有魅力。」因此，他會跟太太說：「我沒看過這沒性感的孕婦，來吧！」 還開玩笑說怕兒子長大後會一直「度（推）」他的頭，問：「這樣會不會痛？會不會痛」

除了禁慾話題，小煜也認了和「2、3位女星」交往過。他坦言兒子比計畫提早出現在他和另一半的生命中，邊說邊搞笑低著頭問兩腿間的「小小煜」：「你為什麼那麼不小心！」

當時還是他女友的李顏言（言兒）因為月經遲到，買驗孕棒檢驗看到「兩條線」，小煜懷疑問：「真的嗎？（線）有很深嗎？」於是他下樓再去買一支驗孕棒，在往返短短的五分鐘，他快速review了自己的人生與未來，感受如同他主演的音樂劇《生命中最美好的五分鐘》。他把好「孕」歸功於自己在市區買的套房：「上一個房客住6年，從單身到生兩個；我去年3月住進去，老婆4月懷孕。」兩人不設防備戰第二胎，希望讓Mujo有個伴。

原本夫妻倆計劃下半年舉辦婚禮，但小煜說，目前應該是不太可能，35歲的他坦承自己交過很多女朋友，從沒有一個女生讓他有「就是她了」的感覺，言兒是第一個初見面約會，會開車送他回家的女生，讓他心想：「以後跟她有個家庭，我會很幸福。」

至於上一季參加五集就因傷退賽的《全明星運動會》，本季紅隊隊長由他老戰友廖允杰擔任，小煜大膽放話：「他有拿過VIP嗎？拿過再跟我講。」他表示自己「沒什麼意外的話，會去第三季」，但《全明星運動會2》近來陸續因江宏傑婚變，以及何孟遠、采子緋聞不斷，傳出本季結束後將由男團選秀節目接檔，讓小煜是否有望回歸，留下懸念。

小煜接受主持人吳小帽、吳珊珊專訪聊很開。《Wow靠！有事嗎？》提供。

小煜接受主持人吳小帽、吳珊珊專訪聊很開。《Wow靠！有事嗎？》提供。

(中時 )