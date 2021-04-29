加密幣價格飆漲之際，台灣人瘋「挖礦」。（美聯社）

另一方面，加密幣價格飆漲之際，相關犯罪與爭議也隨之增加。日前高雄1名男子和友人抱著282萬元現金，前往超商和賣家面交10萬枚加密幣「泰達幣」(USDT)，豈料對方竟然藏槍預謀「假交易真搶劫」，所幸並未得逞。

此外，北市1位知名整形醫生總是定期定額買入加密幣，只要有時間還會研究相關資訊，月前進行交易時，卻誤將價值2,400萬元的加密幣，轉入詐騙集團所設立的假錢包，由於網站設置在國外只能認賠，但他坦言「還是有小賺」。

除了透過「購買」加密幣，還有許多台灣人是靠「挖礦」取得加密幣，心甘情願當個「礦工」。挖礦是透過電腦硬體與軟體，在網路上獲得加密幣的過程，期間需要大量電力。加密幣礦工「阿國」直言，因為台灣電價比起歐洲、美洲國家相對便宜，挖到的幣如果在未來大漲，收益也相當可觀。

阿國指出，對礦工而言，顯示卡就是賺錢工具，「幣價飆升的同時，很多人就投入挖礦，但從去年中開始，高階顯示卡大缺貨又拚命漲價，有人買不到，就把腦筋動到舊顯示卡，1張4年前只賣6,000元的顯示卡，現在賣到12,000元還有人搶！因為即使成本增加，也只是回本的時間稍長一點。」

「除了顯示卡可以挖以太幣(ETH)，處理器可以挖門羅幣(XMR)，硬碟也可以挖奇亞幣(Chia)，只要幣價不跌，就會有更多礦工加入，投入5至10萬元組裝『礦機』，就有希望增加被動收入。」阿國開心地說。

1名不願具名的財經學者提醒，「所有加密幣在短期內或許都能投資獲利，但這是建立在隨時都有新投資者進入的情況下，只要有資金進入，幣值就會上漲。不過，投資人一定要注意，務必掌握出場時機，了結獲利。」

(中時新聞網)