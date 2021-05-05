由於行政院宣布天然氣第三接收站外推方案，引發外界關注供電穩定。經濟部長王美花5日表示，再生能源裝置容量逐年攀升，雖然因疫情延誤的太陽光電去年6.5GW目標，預計在今年第2季可追上，同時力拼年底累積達8.75GW，另外今年會有兩座離岸風場完工併網，可望提供更多綠電。

王美花5日出席立法院會議前受訪指出，整體再生能源裝置容量已經從2016年4.7GW成長到去年的9.4GW，裝置容量已成長100％；而在發電量上，也由2016年的127億度成長到去年的151億度，增加20％。

王美花說，受到疫情與乾旱影響，不然綠電發電量會更多。她解釋，去年因無颱風帶來豐沛降雨，水情受影響下，水力發電也大幅減少，去年水利總發電度數較前年減少25.2億度，抵銷了太陽光電與風力發電增幅24.7億度，因此整體再生能源發電量減少0.8％。

面對這樣的情況，王美花表示有信心可以追上進度，太陽光電的設置狀況第2季可達成6.5GW的目標。離岸風電在今年也會完成2風場，且有信心完成2025年目標5.7GW。

(工商 )