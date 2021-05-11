攸關離岸風電未來10年大餅遊戲規則出爐。經濟部能源局今天公布「第三階段區塊開發選商機制」最後修正版，將原本2026到2035年預計釋出離岸風電10GW(百萬瓩)容量目標，一舉提升到15GW，大增5成，讓開發商有更多開發量，10年累計產值1.3兆元台幣。不過國產化比例同意廠商只要達到總開發容量6成即可，給予開發商彈性。

由於這是台灣離岸風電最後一塊大塊，今天說明會也吸引3、400名國內外風電開發商、保育團體會場，關切遊戲規則的公平性。

第三階段區塊開發規則去年其實就已公布，但釋放數量、國產化項目廠商有意見，拖延數月，能源局今天終於公布最新修正版本。原本區塊開發每年要釋出1GW，10年共10GW裝置容量，新版提升為每年1.5GW，10年累計丟出15GW，連同第二階段潛力場址開發的5.7GW，等於2035年台灣離岸風電裝置容量將破20GW。

這15GW切成2階段「前9後6」執行，從2026年到2031年先釋9GW，6年期間每2年丟出3GW。2032到2035年，這4年再釋出6GW，不過第二階段細節要等第一階段選商結束、看國產技術發展，再行規劃。

要參加第一階段9GW容量開發商，經濟部規定要先通過「資格審查」，之後再進行「價格評比」。前者就是看技術、財務能力，最重要是產業關聯性(國產化程度)，業者須達到申設容量的6成，另外加分項目(風機、海事工程)要有10分才行，後者價格就是比出價，越低越容易得標。

何謂申設容量6成，經濟部工業局組長林華宇表示，如果一風場有30支風機，就要有18支需百分百國產化，也就是要符合官方定的26項關鍵項目。其他4成則給予彈性處理，廠商可國產也可海外採購。但遴選規則設計加分來獎勵，國產做得越多分數越高。

不過相較先前離岸風電第二階段潛力場址遴選階段，開發商容量必須承諾做到27項國產產業關聯項目，這次卻只要總容量6成達到即可。相對來講，是一種現實妥協。

區塊開發草案在參酌廠商意見後，近期就會定版公告。經濟部表示，想要搶標廠商須在2022年6月底送件，8月會公告最後結果。

另外，經濟部5月底也將公布離岸風電「場址劃設」區域，把台灣海域空間劃為低度(綠線區)、中度(黃線區)、高度敏感區(紅線區)。紅線區屬於對航道、生態有衝擊區域，廠商找風場需予避開，否則可能通不過審查。

(中時 )