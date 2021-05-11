經濟部11日進行離岸風電區塊開發選商政策說明會，風場設置裝置容量大提升，總計10年將釋出15GW，其中第一階段釋出9GW，預計首個區塊開發風場在2022年6月前截止收件，8月公布選商結果。

經濟部規劃區塊開發分為兩階段，第一階段2026年至2031年6年將釋出9GW，第二階段2032年至2035年釋出6GW，其中第一階段再細分3期，每期釋出3GW，區塊開發首個選商遴選時程訂在2022年第二季進行。

選商審查流程中，採取先資格後價格並延續產業關聯性考量，資格審查方面技術能力占60％、財務能力占40％，之後才會進行價格評比。值得注意得是，價格當中明定必須要低於台電選商前一年的迴避成本為上限，下限則定為0元競標。

在申請資格方面，必須取得環評專案小組初審會議建議通過或有條件通過，同時必須取得場址規劃備查，包含風場位置與風力機組佈置等文件。

容量分配上，單一風場與開發商獲配開發容量以500MW為上線，不過考量風場完整性、開發效益等條件，彈性增加100MW分配容量。

過去有爭議的外商持股方面，明定單一開發商上，發起人與法人的資格，必須直接或間接持股不能低於20％。

(工商 )