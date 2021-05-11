10年前擔任綠能公司總經理的林和龍及營運總處副總經理林士源等人，因涉內線交易遭證券期貨交易保護中心求償。台灣高等法院維持一審判決金額，判決林和龍須賠償88位股民2908萬多元，另須跟林士源連帶賠償71名股民共4219萬多元，全案可上訴。

投保中心起訴主張，2011年4月起因歐債危機及大陸削價競爭，矽晶圓價格崩盤，綠能公司南科廠無法如期於同年5月開始量產，原財測之基本假設發生變動，致綠能公司由盈轉虧，與原財測產生重大差異，有更新原財測之必要。

林和龍等人知悉重大消息後，在同年8月29日公開資訊觀測站公告更新原財測前，先後賣出綠能公司股票，違反證交法規定，須對善意為相反買賣之授權人，負損害賠償責任。

高院認為，林和龍等人在重大消息公開前，分別從各自申設之證券帳戶賣出綠能公司之股票，須負損害賠償責任，經計算賠償授權人所受的損害後，判決他們須各自賠償受損害的投資人金錢。可上訴。

(中時 )