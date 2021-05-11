據四名知情人士表示，義大利電力公司和能源集團Edison正準備出售其再生能源業務最多40%的股份，希望能有效利用投資人對綠色資產的興趣。

據消息指出，由法國電力公司(EDF)擁有的Edison，目前正與法國興業銀行進行合作，希望能吸引口袋深的私募公司參與拍賣，預計拍賣程序將在未來幾周展開。預計該筆交易將讓Edison的再生能源業務估值超過10億歐元(約12.2億美元)。

Edison再此前賣出幾乎所有上游的探勘和生產的資產後，目前完全專注在再生能源發電和能源效率上。

今年二月，Edison完全控制了E2i Energie Speciali，後者在全義大利有38個風力發電廠，總發電量有7.06億瓦。

對E2i的收購交易讓Edison成為義大利第二大風電營運商，其風能和太陽能總發電能力為10億瓦。

目前義大利國有能源集團Eni也計畫讓再生能源業務上市或出售少數股權，作為該集團能源轉型計畫的一部分。

(時報資訊)