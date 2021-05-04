虛擬貨幣「以太幣」今年飆升逾300%，週二（4日）首度突破3000美元大關，直衝3400美元歷史新高，帶動全球挖礦熱潮升溫，據《Windows Central》報導，以太幣價格寫下歷史新高，再現挖礦風潮，恐將引起顯示卡需求激增，供應短缺問題加劇。

隨著新冠疫情的肆虐，電子消費產業需求大增，相關零組件呈供不應求，顯示卡的供給本就吃緊，然因以太幣突破3000美元激勵礦工大肆採購，恐將加劇全球顯示卡的短缺。

自2020年7月時，以太幣價格從當時的200美元逐漸上漲，隨著價格上漲，礦工的需求也隨之上升，進而去購買更多的顯示卡來加快他們的挖礦的速度，以實現他們的發財夢。

此外，美國半導體公司輝達（NVIDIA）曾為遏止礦工的採礦行為，對其RTX 3060顯示卡設限，然而卻傳出已經被駭客破解；此外，美國另一晶片大廠超微半導體（AMD）不願意透露具體數據，以說明近期財務的表現亮眼，受益礦工的佔比有多高。

總之這兩家公司目前都面臨著顯示卡供貨吃緊，也意味著挖幣礦工將使得普通人獲得顯示卡更加艱難；換言之，如果你今天是想買RTX 3060 Ti這款輝達最新推出的顯示卡，「那不好意思，他剛好是挖礦成效最好的顯示卡之一」。

(中時新聞網)