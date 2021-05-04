奇亞幣正式上市交易，但衝高後殺低；記憶體模組廠威剛(3260)受惠奇亞幣「挖礦」帶動傳統硬碟與固態硬碟（SSD）需求激增，但今早股價隨台股震盪下跌，從開漲轉為大跌。

新興加密貨幣奇亞幣於太平洋時間5月3日上市交易，由於抹茶交易所奇亞幣期貨於4月27日掛牌首日報價一度飆漲817%，達2751美元，引發市場對於奇亞幣高度關注。但5月3日上市，抹茶交易所（MXC）奇亞幣期貨報價衝高後殺低，最低達550美元，重挫逾5成。

奇亞幣「挖礦」方式有別於傳統要求運算效能，主要講求大量儲存空間及讀寫，帶動傳統硬碟與固態硬碟（SSD）需求激增。

記憶體模組廠威剛4月SSD接單量較3月大增4至5倍，4月來股價漲幅逾五成。

隨著奇亞幣上市交易，抹茶交易所奇亞幣期貨報價震盪劇烈，一度衝高，但隨後下殺至550美元，重挫逾5成。

威剛今天開走低，早盤一度達125.5元，漲4.5元，漲幅約3.7%，但隨台股下挫，且短期漲多，盤中股價摜至跌停。

威剛第一季EPS 2.94元，獲利表現亮眼，展望後市，威剛表示，PC、伺服器、手機三大領域需求持續熱絡，加上車用電子應用升溫，DRAM及NAND Flash兩大記憶體合約價都將逐季同步上揚，第二季整體DRAM供貨會比第一季更為吃緊，合約價漲幅也將明顯大於第一季；NAND Flash則受惠各項應用搭載容量提升，加上近期新興加密貨幣引爆高容量SSD需求，都促使未來NAND Flash價格強勢表態。

(時報資訊)