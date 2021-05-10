大陸螺紋鋼（鋼筋）、熱卷、鐵礦期貨主力合約今（10）日早盤觸及漲停後略有回落，隨後全部強勢封版漲停。

上周末，大陸鋼坯1日3次上調價格，單日累計漲150元（人民幣，下同）／噸，熱卷日累計漲250元／噸。

一位投資者說，週末沒有期貨價格指導定價，現貨價格更加混亂，客戶只能試探性採購，上海建築鋼市呈現供應方單邊拉升態勢，需求方的購買力也受到限制。。

建信期貨研發部黑色研究員翟賀攀分析稱，雖然近期鐵礦石價格仍處在上漲趨勢中，但5月行情衝高後回落機率較大，這主要是考慮到長期上漲帶來的超買情緒使得多頭風險累積。

對於後市變化，業內人士分析，大陸正在推進有關鋼鐵限產、低碳發展的政策，節前已發布了調整部分鋼鐵產品稅的通知，透過鼓勵部分鋼鐵產品擴大進口、減少出口等措施改善鐵礦石供需結構，降低國內對進口鐵礦石的依賴，預計將在很大程度上對遠期價格產生影響。長遠來看，相關商品的供給正在有序恢復，長期供需缺口並不嚴重，不具備長期大幅上漲的基礎。

(旺報 )