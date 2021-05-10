電子帶衰，台股無力翻紅！好不容易在上周五重振氣勢帶動台股重回17000點的電子股今天又淪為多頭的拖油瓶，台積電(2330)、大立光(3008)、鴻海(2317)、聯電(2303)及聯發科(2454)等電子權值股今天同步遭逢調節賣壓，有獲利本質的電子權值股撐不住，僅憑籌碼優勢被特定買盤拉抬坐上股王寶座的矽力-KY(6415)當然也禁不起考驗重挫收低。

眼看電子股依舊不爭氣，資金只好繼續在玻璃類股、航運類股、鋼鐵類股及造紙類股上沖下洗，長榮(2603)、台玻(1802)、美亞(2020)、中鴻(2014)、第一銅(2009)、華紙(1905)、燁輝(2023)、泰豐(2102)、撼訊(6150)、四維航(5608)等以漲停板作收，減緩電子股殺低走弱的衝擊，但亦無力讓台股收紅，終場加權股價指數為17235.61點，下跌49.39點，成交量約4923.55億元，OTC指數為201.93點，下跌2.46點，成交量約629.75億元。

今天盤中上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲8.72%，其次是鋼鐵類股及運輸類股，分別上漲8.12%及7.57%，表現較差者為光電類股、其他電子類股及電子零組件類股，其中光電類股下跌3.05%，其他電子類股下跌2.77%，電子零組件類股下跌2.44%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股，上漲4.16%，表現最差為半導體類股，下跌2.84%。

就技術面來看，今天台股在電子類股持續失血拖累下，指數開低收低，終場下跌49.39點，以17235.61點作收；台股自17700點回檔修正近千點後，上周四、五加權指數連續兩日強勁反彈，重新站上萬七整數關卡，並一舉收復五日線及月線，觀察KD指標已於低檔開始翻揚，目前中長期均線仍呈現多頭排列，台股中多格局未變。

長線而言，全球股市處於資金行情與景氣行情的交接期，雖然全球景氣逐漸好轉，但指數處於高檔難免波動劇烈，技術面注意多處大量成交處留下的支撐與壓力，本周建議坐看多空力量消漲，指數區間看16800點至17500點。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，上周因三大法人同步賣超，導致台股周線周黑，不過，周五美股費城半導體指數止穩形成支撐，有利台股反彈，可留意法說會及財報公布數據；近期因電子族群表現各異，預期具業績題材之傳產股仍將吸引資金持續流入，不過，成長動能仍強勁的電子股預估在整理後，再度扮演盤面主流，整體而言，受惠晶圓代工產能供不應求，帶動各類IC產品及上游電子原物料產業好轉，台灣半導體產業持續成長，內需市場亦因台商資金回流、綠電需求、房市好轉下轉佳，電子及傳產股皆仍具表現機會。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，隨著全球疫苗施打加快腳步，經濟活動恢復正常，美國與歐洲製造業PMI創下歷史新高，IMF上修全球GDP至成長6%，2021年全球企業獲利上修5.9%，亞洲國家以台灣上修10.7%居冠。先前市場疑慮較大的通膨預期，因為基期關係，預計於第二季至第三季將自3%高點往下，根據歷史經驗，通膨穩定在1~3%之間，有利於各資產成長，其中又以股票市場的報酬最顯著。未來2~3年，全球GDP成長率、企業營收與獲利預估皆成長，股市將回歸企業獲利基本面，加權指數與OTC預期2021年將持續震盪走高。

吳繼先指出，加權指數呈現良性的類股輪動，然OTC等小型股波動較為劇烈，由於股市本益比逐漸墊高，多數利多已經充分、甚至超額預期，短線需慎防法說會旺季結束後的個股利多出盡，但預期在資金行情持續熱絡、基本面強勁支撐下，指數回檔空間應有限，反而可以逢低找買點。在選股上，半導體仍為選股上的焦點，看好三類相關族群，一、晶圓缺貨帶動晶圓銷售單價提高，尋找二次漲價與落後漲價補漲的個股；二、受惠台積電調高資本支出之周邊設備供應鏈；三、聯發科市占率提升相關受惠股。此外，傳產股近期強勁，可逢低留意能見度高之航運、電動車相關族群。

(時報資訊)