台股今(10日)收盤下跌49.39點，成交值4902億元，較上周五(7日)的量增加一些，不過，電子成交比重占比不到4成，呈現電子權值股走弱，傳產交易熱絡的情景，可說是「一個股市、兩個世界」，一個在天堂，一個在地獄，熱門傳產股是檔檔漲停，電子權值股則非常弱勢，分析師表示，長榮第1季每股純益7.04元，股價亮燈漲停，陽明的財報應該不會比長榮差，未來觀察長榮、陽明股價能否持續強勢，如果跟聯發科一樣就要小心，如果能同步向上，就應該還有一波行情可以期待。

啟發投顧副總李永年表示，傳產股是當前人氣的象徵，但想要拉高指數，還是要看電子股，傳產雖然有人氣，但假如指數一直沒辦法上去，一直被電子股拖累往下，就要小心人氣崩潰的時候，因此，這1、2天電子股最好要止跌，成交量要放大，但他也坦言，短時間內可能不容易做到，因此指數上漲空間有限。

李永年指出，可以觀察其他亞股以及美股的走勢，如果能繼續維持強勢，台股或許有向上的空間，反過來，如果亞股、美股也開始回檔，台股就要小心會影響市場買傳產股的欲望，因而拖累傳產股，到時大盤會出現明顯回檔走勢，反之，如果國際股市走得好，外資持續做多，電子止跌翻揚，大盤就有機會挑戰4月底的17709點的歷史新高，甚至再創新高。

台積電今日公告4月合併營收1,113.15億元，月減13.8%，年增16%，累計今年前4個月合併營收4,737.25億元，較去年同期成長16.5%，李永年表示，台積電4月營收表現不如市場預期，較3月下滑，雖說較去年同月成長，但去年4月還是疫情嚴重的時候，年增是理所當然的，明天看台積電的走勢如果恢復強勢，就代表利空出盡，如果繼續走弱，可能要整理一段時間了。

至於今日又亮燈漲停的航海王長榮、陽明，李永年說，在長榮第1季每股賺7.04元，激勵股價漲停後，接下來就要觀察長榮明天能否持續強勢，以及即將公布財報的陽明，他看好陽明的財報應該和長榮差不多，如果未來長榮、陽明的股價能同步向上，應該還有一波行情可以期待，如果跟聯發科一樣只漲一天就休息，就會形成利多出盡的走勢，便會影響投資人信心。

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(中時新聞網)