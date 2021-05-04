母親節即將到來，消費者開始著手採購母親節禮品。如果你還沒有下手採購，不妨參考看看多家電商平台的母親節活動，以最優惠的方式入手你的孝親貼心好禮！

【蝦皮購物5.5美好購物節 蝦皮大樂透送百萬獎金】

一年一度的母親節即將到來，蝦皮購物發現站上「母親節禮物」關鍵字於上個周末創下4倍成長，顯見消費者善用周末時間挑選母親節禮物。針對母親節檔期，蝦皮購物祭出「5.5美好購物節」，橫跨精品、美妝保養、3C家電等近50大品牌，全面下殺5折起，力挺民眾孝敬媽媽的心。此外，5/5當天蝦皮購物將送出3張全站免運券、85折與多張89折商城神券，最高折5,000元；另外，除了麥當勞超殺神品1元起限時瘋搶之外，也再豪氣加碼蝦皮大樂透，5/5晚間保證送出百萬，快來搶今年母親節最大紅包！

針對蝦皮購物母親節購物盛典，蝦皮購物也大方公開搶優惠密技。（一）5/５當日免運券豪氣大放送，全站299元免運！人人都有不用搶！（二）蝦皮商城優惠神券，母親節禮物輕鬆買快樂送！（三）蛋捲冰淇淋超殺特價只要1元！蝦蝦果園限定幸運種子送你吃麥當勞。

蝦皮購物母親節盛典推出「5.5美好購物節」，期間蝦皮大樂透保證送出百萬獎金，全站299元免運券不用搶。（蝦皮購物提供／黃慧雯台北傳真）

【momo購物網《寵愛女神節》好康升級】

momo購物網公布，《寵愛女神節》暖身慶開跑至今業績年增約4成！延續商機，momo寵愛女神節好康再升級，資生堂百優精純乳霜、dyson吹風機禮盒組、FUJI按摩椅、DV醇耀妍等特選人氣商品優惠3折起，還有萬份紅包開搶時段翻倍，最高領999 momo幣，以及指定時間下單抽BOSCH洗碗機、滿萬登記送千等回饋！momo同步公布《母親節消費趨勢報告書》，根據近一個月銷售觀察分享，疫情影響出國旅遊受限，轉而推升「國內精品」買氣，2萬元以上單品購買人數年增約6成。「

momo寵愛媽咪再升級，5/8起至5/12「萬份紅包」開搶時段翻倍，每日8時段最高999 momo幣大放送(每人每日限搶一次)，還有5/8限定「滿萬送千」限量登記回饋、滿額享「1元加購COLD STONE冰淇淋」，以及5/8至5/9不限金額「下單抽BOSCH洗碗機」等眾多好康。momo電視購物《寵愛媽咪》活動也來助陣，5/9前於指定通路享「滿額滿件送」，有機會帶回帶椅購物車、隨行豆漿機等好禮，此外，5/31前於指定通路不限金額消費且分享活動頁，還可享有「10,000 momo幣抽獎」資格。

momo《寵愛女神節》好康再升級，萬份紅包開搶時段翻倍，最高領999 momo幣，還有指定時間下單抽BOSCH洗碗機、滿萬登記送千等好康回饋。（momo提供／黃慧雯台北傳真）

【疫情升溫 樂天市場呼籲在家過節 主打宅配美食】

國內疫情再度升溫，面對即將到來的母親節，民眾網購的比例提升，樂天市場預估母親節將帶來一波「零接觸」慶祝商機。樂天市場觀察，自2020年開始，冷凍覆熱、即食等相關商品銷售量持續成長，與2019年相比約漲幅二倍，今年（2021）第一季也約有10%的成長。因疫情升溫，樂天市場也呼籲：「儘量避免前往公共場所，母親節聚餐建議改為外帶，或選擇宅配、外送，在家健康防疫也能讓媽媽享用美味餐點。」

為了讓民眾在家也能享用母親節大餐，樂天市場特別挑選快速出貨的鍋物，在家也可享受美食；除此之外，疫情期間時刻打造安全舒適的居家環境也很重要，樂天市場精選居家防疫好物，為家人打造健康的生活空間。

即日起至5月6日早上9 點59分，推出「樂天會員感謝祭」活動，滿3,000元最高賺20%點數回饋；天天品牌店購物再享優惠，愛買線上購物全店92折起、3M品牌旗艦店滿額享85折起，以及日本樂天官方旗艦店限時下殺優惠。舉例來說，在愛買購買Apple iPhone 12 Pro Max，現省828元，再賺點數最高回饋1,500點，一點等於一元，共可以省下2,328元。

樂天市場【快速出貨美食】安格斯頂級牛肉（左）與龍虎肉骨茶。（樂天市場提供／黃慧雯台北傳真）

【歡慶母親節 ShopBack首創全站不限電商滿5000元送500元】

歡慶母親節，ShopBack不只暴力加碼回饋現金，仿效百貨公司檔期全館滿額贈的活動，從5月4日起到5月6日為期三天，首創全站不限電商只要透過ShopBack消費滿5,000元送500元，最高滿30,000元就送3,000元獎勵金。也針對指定電商，包括：PChome24h購物、friDay購物、樂天市場、生活市集、家樂福線上購物、Pinkoi、Apple官方網站等13家電商，推出不限金額下單即可享最高100元獎勵金活動，還有熱門電商最高25%加碼活動，讓消費者折上折、賺更多。

此外，為了讓還沒準備母親節禮物的用戶還有機會把握最後機會採購，5/4起ShopBack也會熱門電商全天高％加碼，包括：Apple官方網站最高6%(原最高2%)、Nike25%(原7%)、shopbop最高15%(原最高5%)、lookfantastic13%(原2.5%)、iHerb12%(原2.5%)、誠品線上10%(原3.5%)、Pinkoi最高10%(原最高3%)、家樂福最高14%(原最高1.5%)、東森購物最高10%(原最高1.5%)、生活市集最高10% (原最高2%)。

歡慶母親節 ShopBack首創限時全站不限電商滿五千送五百活動刺激買氣。（ShopBack提供／黃慧雯台北傳真）

【PChome 24h購物智慧3C優惠大 】

PChome 24h購物母親節檔期受惠遠端孝親趨勢，智慧3C品類業績持續長紅。即日起強勢祭出系列機種優惠，5月31日前於PChome 24h購物指定賣場購買「OPPO Reno5 Z」系列新機，登錄即贈雙重好禮─藍牙防丟扣、6個月延長保固期；「OPPO Reno5 Pro 旗艦機」指定賣場登錄加碼贈Tokuyo頸枕、12個月螢幕意外保固、6個月延長保固；「OPPO Reno5 超強AI夜拍手機」特價14,990元，指定賣場下單、登錄再送Tokuyo頸枕。

此外，搶搭「媽呀！我的愛」母親節大檔，PChome 24h購物全站下殺18折起，聯合36大銀行享受最划算的金流優惠，使用 Pi 拍錢包綁指定卡，筆筆再享5% P幣回饋無上限，同步推出驚喜好康活動，像是全站累積消費滿額抽谷關虹夕諾雅兩天一夜雙人住宿、活動期間購買全站品牌週商品再抽「百萬P幣」等多樣大獎，智慧3C折上加折，孝敬媽媽趁現在！

PChome 24h購物主打智慧3C。（PChome 24購物提供／黃慧雯台北傳真）

【露天拍賣推出『年度寵媽節』公布海外購物彩妝熱銷品牌TOP3 】

一年一度母親節檔期來臨，網路家庭旗下C2C網路交易平台-露天拍賣自5/4起推出『年度寵媽節』，強打天天整點免運的優惠好康，週末消費滿$99即享免運，每日八點至晚上十二點，共17個整點一同享優惠，並設立寵愛媽咪季專區，專區內皆為熱銷相關商品，且享免運好康；另外，本月的無敵折扣日為5/10 19:00，輸入指定折扣碼「OMGRUTEN」消費$61現折$60；最後，露天加碼推出信用卡優惠，即日起至6/30於Pi拍錢包綁訂上海銀行信用卡並結帳付款，即享最高5%的現金回饋！

由於母親節將至，露天拍賣觀察發現近期相關商品搜尋量暴增，熱搜商品以掃地機器人成為熱搜冠軍，較上月成長68%，再來則是筋膜按摩槍成長37%，第三為無線吸塵器成長近10%，可以看出大家皆想要媽咪們好好的放鬆且輕鬆處理家中環境整潔。不僅如此，露天海外購物近一個月的保養彩妝銷量更是較上月成長36%，其中最熱銷的品牌TOP3依序為Lancôme蘭蔻、Estée Lauder雅詩蘭黛、Aveda，各大美妝品牌紛紛推出母親節特別檔期商品，讓消費者忍不住下單搶購送媽咪！

露天拍賣五月推出『年度寵媽節』 保養彩妝商品銷量較上月成長36% 公佈露天海外購物彩妝熱銷品牌TOP3。（露天拍賣提供／黃慧雯台北傳真）

【比比昂公布站上「母親節十大好禮推薦」】

母親節即將到來，消費者開始著手採購母親節禮品。比比昂(PChome海外代購代標)發現，近一個月站上「美容家電」、「香水」、「保健食品」等關鍵字搜尋量年增3倍，其中又以保健食品最受消費者喜愛。

為協助消費者選購母親節禮品，比比昂公布「母親節十大好禮推薦」，依序是TOP1 Panasonic ES-WH76 家用光學除毛機 、TOP2 J-Scent 日本限定香水、TOP3 Samantha Thavasa 手提包、TOP4 O.G.A手工製鞋、TOP5 Horseshoe 10K金 馬蹄鑽石項鍊 、TOP6 獺祭清酒蜂蜜蛋糕、TOP7 藍瓶咖啡周邊商品、TOP8 Meiji明治膠原蛋白粉 黃金頂級版、TOP9 DHC葛花茶以及TOP10 日本合掌參拜動物玩偶。

比比昂 TOP1 至TOP3 商品。（比比昂提供／黃慧雯台北傳真）

【寵媽看這「禮」！Yahoo奇摩《母親節Top5送禮指標榜》大公開】

母親節將至，送禮需求推升票券、精品、保健、蛋糕、家電等品類買氣暢旺。Yahoo奇摩特地公布《母親節Top5送禮指標榜》，根據超過萬人參與的Yahoo奇摩民調顯示，超過4成消費者選購禮物首重「實用性」，預算多落在1,000元至5,000元之間，而送禮類別則由「保健品」、「蛋糕」、「小家電」、「五星級飯店餐券/下午茶券」、「智慧型手機/平板」霸佔前五名，期待助攻消費者輕鬆選購母親節禮物！

Yahoo奇摩購物中心4/27-5/9推出《珍愛獻禮～母親節快樂》第二波活動，單日消費滿5千元送10%購物金回饋無上限，選購24h快速到貨商品滿萬送千元購物金，刷Yahoo聯名卡最高可享12％回饋，行動下單刷Yahoo聯名卡滿300元即可再拿百元購物金，更加碼滿額週週抽iPhone 12 Pro！Yahoo奇摩超級商城即日起至5/4推出《媽咪我愛你》活動，推出百貨專櫃母親節特惠組下殺4折起、電動沙發萬元有找、二手精品滿萬元現折千元，消費滿520元加碼再抽飛利浦雙重脈衝智慧萬用鍋(市價約16,900元)；Yahoo奇摩拍賣則於5/9前推出《媽咪沒說但你懂》活動，精選精品享88折、流行女裝全館滿888元現88元等折扣碼優惠！

Yahoo奇摩超級商城即日起至5月4日推出《媽咪我愛你》活動，推出百貨專櫃母親節特惠組下殺4折起！（Yahoo奇摩提供／黃慧雯台北傳真）

【LINE購物寵愛媽媽 LINE POINTS回饋最高50% 】

LINE購物2021年母親節活動即日起至5月9日攜手各知名電商、品牌和通路夥伴等推出線上母親節購物，並享多元、多重之LINE POINTS回饋優惠，預計送出 8,800萬的 LINE POINTS點數，最高回饋達50%；用戶每日打開LINE購物APP在購物護照簽到，將有機會獲得3大明星商品。

根據LINE購物女力消費洞察資料顯示，2020年疫情爆發後，消費者的線上購物賺點能力雙雙提升，男性達19%、女性高達37%，顯示不分男女線上購物都更加精打細算，而且女性用戶平均每人獲得之LINE POINTS回饋比男性多了2成。因此，LINE購物為精打細算的用戶推出了有趣又能賺點的母親節活動，即日起至5月9日止，用戶每日於LINE購物護照活動「媽呀！明星商品有機會免費拿」簽到，就有機會在3波主題活動免費獲得3大明星商品，包含iPhone 12、完美持妝粉底、生活必備衛生紙等0元帶走，母親節整檔期活動將發出8,800萬LINE POINTS點數！

LINE購物線上寵愛母親享優惠 LINE POINTS回饋最高50%。（LINE購物提供／黃慧雯台北傳真）

【搶攻母親節商機 創業家集團母親節大檔開跑】

一年一度的母親節即將到來，創業家兄弟旗下生活市集、松果購物即日起開跑最強母親節活動。生活市集即日至5/9開跑「寵愛母親節」，精選人氣美容美妝品、智慧3C、保健商品、特色蛋糕等多元商品供選購，下單筆筆回饋3%集集點，周周再推出指定品牌館9%集集點回饋！消費滿額更能抽雙重好禮。

松果購物即日起至5/10推出「愛呀！我的媽」母親節大檔，蒐羅眾多媽咪專屬商品，活動期間商品82折起，並推出趣味遊戲「幸運扭蛋機」，只要完成指定任務就可免費獲得抽獎機會，有機會抽中Air Pods Pro、Coach長夾等好禮！松果購物天天祭出超殺優惠夯品，加碼刷指定信用卡最高享刷卡金400元回饋。

一年一度的母親節即將到來，創業家兄弟(8477)旗下生活市集、松果購物即日起開跑最強母。（創業家兄弟提供／黃慧雯台北傳真）

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