一年一度的母親節即將到來，吃膩了餐廳母親節特餐，有高達四成民眾表示，回家吃媽媽煮的菜最有Fu，因為媽媽會很開心。

點鑽整合行銷公司UUPON與老媽拌麵，在母親節前對全台超過一千位民眾「家的溫度網路調查」，發現因為結婚、工作或求學而未與父母同住者，其中有七成民眾每月僅有1～2次，甚至更久才能和父母相聚用餐，因此更想念家的味道。

在全體受訪者中，64％的人認為母親在廚房煮飯的飯菜香最能讓人聯想到家的味道。更有78％受訪者認為，比起五星飯店的餐飲，媽媽親手下廚的家常菜雖然簡單，卻更讓人回味無窮。

特別的是，近七成的民眾認為自己媽媽的廚藝可是相當了得；更有24％的人表示，媽媽的廚藝堪比餐廳大廚。而南部受訪者對母親手藝的評價最高，中部次之，北部較低。

調查更蒐集了全台灣受訪者對媽媽拿手的家常菜排名，發現最常見的「炒青菜」、「三杯雞」、「番茄炒蛋」位居前三，第四到第十名依序為「蛋花湯」、「蒸蛋」、「肉燥」、「咖哩飯」到需要細膩功夫的「鳳梨蝦球」、「糖醋排骨」、「牛肉湯/麵」都榜上有名，顯示越簡單的料理越能呈現媽媽獨特的味道。

母親節到了，對媽媽的愛如何表現？數據顯示，大家最常做的事前五名分別為「購物、送禮物」、「回家吃媽媽煮的菜」、「送紅包給媽媽」、「打電話/送卡片/傳Line說媽媽我愛你」及「外出吃大餐」，以往大家常會在母親節為媽媽下廚煮一桌表達心意，但現在只有25％的人選擇此方式，顯示現代人生活習慣的改變。

談到最常陪媽媽(爸爸)一起做的事，受訪者選擇最多的前三名為「看電視聊天」、「聚餐」及「一起擠沙發滑手機」，度過美好的家庭時光。「近郊一日遊」、「逛街購物」則分居四、五名。

在疫情籠罩下，今年的母親節你準備好如何陪伴母親度過，如果擔心外出公共場合風險太高，其實從問卷調查顯示，即便只是回家吃母親煮的菜，媽媽都是開心的，當然，寫張卡片、包個紅包，親口跟媽媽說「我愛您」，一定會讓媽媽更高興。希望大家都有一個平安愉快的母親節。

(工商 )