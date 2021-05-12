民進黨今中常會邀請中正大學社會福利學系副教授王舒芸以「大步迎向『雙薪、一起顧』的現代化家庭-少子化的托育與時間政策」為題專案報告，民進黨發言人謝佩芬轉述身兼黨主席蔡英文總統裁示，因為政府有規定長照服務員不能低於3萬2，所以幼兒園的薪資也要考慮設一個底線，不能掉在底線之下，有快樂的小孩總要有快樂的老師。

據轉述，今報告中提到，根據聯合國報告，各國低生育率是因為，性別角色分工問題，家庭事業兩頭燒，女性不願意生，還有工時很長、幼稚園跟下班時間無法對再一起，並且要投入很多教育經費。台灣生育率低的原因也差不多，尤其是性別角色，就是如何讓兩性一起來「育」，因為台灣是從以前男性養家，現在變成雙工作模式，但在「育」的部分，尚未轉化到雙照顧。

蔡英文指出，少子女化的問題大家都非常重視，這幾年來政府全力推動托育政策，用育兒津貼支持家長的經濟情況，今年8月會從每月2500元，提高到3500元，明年8月會加倍到5000元；我們所提出的8年增加3千班公共化幼兒園的目標，目前已達成1551班，數量還會持續增加，而且家長負擔的費用會再降低。

她說，今年政府更是為所有的媽媽們加油打氣，增加產檢次數從10次到14次，配套增加2天政府補助的有薪產檢假；也為工作中的父母親，提高育嬰留職停薪津貼，由政府補助2成薪資，總共有8成薪；此外，還會擴大補助不孕症的對象，助更多家庭圓夢。

她說，政府和父母親是好夥伴，會逐年增加托育經費到1000億。面對婚育年齡往後延遲的趨勢，政府會陸續推動兼顧工作與家庭的對策，讓結婚、生養孩子，有更多政府的支持。對於願意生、願意養的人，政府都很感謝。

她說，每個小朋友也應該是父母的寶貝，也是國家的資產。所以國家一起養，盡量降低父母的負擔，讓小朋友好好長大，這是國家的責任。至於國家的錢要怎麼用、用得有效，也要拜託教授給我們指教。

她表示，各位常委的建議各有各的觀察角度，請行政院帶回去研究，思考現行做法上是否還可以再精進。行政院也可以請教育部、衛福部邀請不同的人座談，把父母、家長的意見蒐集起來，檢驗現在制度上面的問題，如果國家必須投入資源，也可以考慮投入。

(中時 )