網路詐騙危險多，媽媽們無論是透過線上購物添購自己喜愛的行頭，或是為了搶購優惠好康替全家人置辦生活必需品，甚至是為了和孩子搏感情而轉傳免費貼圖，都有可能誤入網路陷阱。趨勢科技特別針對母親節活躍的購物檔期，祭出防詐錦囊三妙計，一定要跟家人、媽媽分享啊！

根據統計顯示，近六成以上的台灣民眾會使用手機或平板電腦進行網購，女性使用者的比例也佔據30%以上，在這樣的趨勢之下，更是大幅增加媽媽們在網路購物的風險，一不小心就可能成為駭客的目標！網路世界除了詐騙風險，其實仍伴隨許多意想不到的危機，根據內政部警政署統計，2021年第一季手機詐騙累積的總財損已逾新台幣900萬元，面對現今變化多端的網路攻擊，媽媽需要有更全面的守護，才能確保時刻的網路使用安全，

趨勢科技特別在母親節前夕製作了「媽媽防詐錦囊」，幫助媽媽們慧眼識破常見的網路詐騙手法，不再擔心對家人的愛被駭客利用。同時，趨勢科技自即日起限時推出「PC-cillin 母親節5折」活動，凡於5月5日至5月10日的限定活動期間內，即可用五折優惠價＄2,535元(原價＄5,070元)購入三年三台下載版的PC-cillin 2021雲端版，全面防毒、防駭、防詐，用心守護媽媽與全家在網路上的安全！

錦囊妙計一：臉書破盤好康停看聽，一頁式詐騙陷阱要留心

在臉書上橫行無阻的一頁式詐騙廣告，特徵是將商品所有資訊集中在同一個頁面，並且透過低於市場行情的破盤優惠、或限定期間免運費等好康訊息，搭配精美商品圖示，吸引買家下單購買、填入個人以及轉帳資料，數日後卻遲遲等不到商品寄達，詢問賣家竟無法取得聯繫，求償無門好冤枉！趨勢科技提醒媽媽們，在臉書看到以上特徵的商品廣告時，千萬別衝動下單，這類詐騙廣告網址多半由不具任何意義的英文字母所組成，除了檢查網址，亦可透過確認商品價格的市場合理性，以及經由品牌之LINE官方帳號、 官方網站或[email protected]認證帳號，多方驗證優惠的真實性。

錦囊妙計二：免費貼圖轉傳起來，小心留意可能有假

根據趨勢科技調查，貼圖詐騙依舊是網路最常見的詐騙手法之一，時常隨著節慶和不同主題而變化，並且要求用戶盡可能廣傳分享或加入「詐騙LINE帳號」，再趁機變更使用者頭像名稱，佯裝熟人進行二次詐騙。面對朋友或家人群組分享的訊息，往往更不容易辨識真實性，趨勢科技提醒媽媽們提高警覺，收到免費貼圖時避免直覺點擊連結或分享轉傳（也可以傳給趨勢科技防詐達人LINE官方帳號來進行驗證），進一步保護自己和全家人的個資安全。

錦囊妙計三：網路購物風險緊逼、望聞問切才是王道

現今網路購物詐騙手法不斷推陳出新，即使是平常熟悉的購物網站平台，也可能被偽造成為與真實官網如出一轍的詐騙網站，欺騙民眾登入下單後竊取網銀帳密和信用卡資訊。隨著行動購物成為主流，現在有更多機會透過手機下單，趨勢科技提醒媽媽們抱持著望聞問切的精神，避免在非官方的網站上下載購物平台或網路銀行App，預防裝置遭受假冒App的惡意程式入侵或病毒威脅，亦可使用PC-cillin防毒軟體來保護電腦及手機平板裝置，獲得全面保護。

趨勢科技提醒避免下載非官方的購物平台或網路銀行App，預防遭受惡意程式入侵或病毒威脅，亦可使用PC-cillin 2021雲端版獲得最全面的保護。（趨勢科技提供／黃慧雯台北傳真）

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