鴻海、宏碁、日月光、廣達等電子大廠，慘遭國際駭客組織入侵、勒索近45億元台幣，廠商還被要求支付虛擬貨幣當贖金，原本該是金融科技亮點產品的虛擬貨幣，頓時被視為洪水猛獸。2年半前，有立委召開座談會、替虛擬貨幣業者請命，希望行政院替一般正常交易的虛擬貨幣指定主管機關，輔導業者轉型，但7大部會互踢皮球，至今無人想管。

據指出，前中央銀行總裁彭淮南在位期間，相當關注虛擬貨幣議題，他在3年前卸任前夕，曾寫信給時任法務部長邱太三，希望法務部將虛擬貨幣納入洗錢防制規範，事後決定由金管會和法務部共同管理，可是一般正常交易的虛擬貨幣該由誰來管，各部會卻大踢皮球。

民進黨前立委余宛如曾在2018年9月間舉辦「區塊鏈暨虛擬通貨交易所自律討論座談會」，邀請國發會、中央銀行、金管會、法務部、科技部、經濟部、財政部等7大部會，及17家虛擬貨幣業者協商討論，結果現場沒有一個部會認為自己該是虛擬貨幣主管機關，形成在場業者願意納管和自律，但各部會都擺出事不關己的樣子。2年半來，沒有部會想當主管機關。

雖然虛擬貨幣業者抱怨，長期被貼上洗錢、詐欺標籤，但身為最上級機關的行政院，卻一直不表態與不介入，相較於美國、日本、南韓，甚至大陸，都有主管機關管理虛擬貨幣，行政院這種消極態度，是否會造成虛擬貨幣的不當發展，甚至反而助長不法分子濫用虛擬貨幣的囂張氣焰，外界都相當關注。

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(中時新聞網)