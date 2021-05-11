觀光業因新冠肺炎疫情，過去1年4個月來營運大受衝擊，現又面臨本土疫情升溫，眼看國境開放仍遙遙無期，業者只有咬牙苦撐，另一方面期待政府持續補助。交通部長王國材表示，旅遊業的紓困振興方案到6月底，下半年的補助會繼續向行政院爭取，不過業者不能只想著他人相助，而是拿出積極態度練身體，等待邊境解封的到來。

面對疫情海嘯，許多旅遊業者仍在撐著，大多數旅行社採取縮編、減薪、暫停營業等模式。王國材今與媒體茶敘，被問及如何協助業者度過難關，他指出，旅遊業的紓困振興將到6月底，下半年是否繼續，行政院會有全盤考量，站在交通部立場當然會替業者爭取。

但王國材也認為，過去的薪資補貼，是沒有工作或收入而補貼薪資，這樣的積極性不足，因為現在疫苗已經出來且在施打了，某一天國境會開放，觀光業應該趁這時候應該先把身體練好，用積極的態度迎接解封，不是消極的說沒工作、沒錢。

王國材表示，交通部與觀光局各國家風景區管理處開會討論景點魅力提升計畫，把國內景點弄得更好，內需量就會變大，這是政府要做的。業者則要對遊程做更好規劃，有積極表現，才有機會在困難中轉型，迎接下一階段。

交通部政務次長陳彥伯說明，交通部每季都會向行政院提出紓困計畫，第2季申請的36.83億正在行政院審理中，包括對航空業、機場既有補助措施延長、防疫車隊、旅行業補助等。至於下半年的紓困，基本上會延續第1季、第2季的內容。

(中時 )