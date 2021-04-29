愛和被愛都是一種本能，但有些人卻無法把心打開，對於愛情，只敢望而卻步。搜狐網命理專欄點名，天蠍座、處女座及白羊座的人天生缺乏安全感，很渴望被愛卻又不懂得主動。

▍天蠍座

天蠍座個性善良卻很糾結，他們很少死心塌地相信一個人，因為幾乎所有天蠍座都在年少時被背叛，他們是很難自癒的人，只要受到一次傷害，就很容易刻在心裡，久久不能消散，甚至讓他們終身銘記，這類安全感的缺乏會讓天蠍座們對愛望而卻步，但他們的內心其實十分渴望愛及別人的擁抱。很多天蠍座會選擇屏蔽自己的內心，讓自己不輕易流露感情。

▍處女座

處女座在遇到愛的時候會義無反顧，但每一次愛的時候，內心都是害怕的，只有處女座知道，自己的內心很沒有安全感，很容易受傷，也害怕自己失去愛一個人的能力。但是好在處女座們還是會痛定思痛，磨練自己，最終會幸運遇到能夠安撫自己，給自己愛的對象。

▍白羊座

白羊座屬於很會隱藏自己真實特性的人，表面上總是樂觀開朗、嬉嬉笑笑，看起來很無憂無慮，但在白羊座的內心深處，卻藏著十分脆弱柔軟，很缺乏安全感和愛的靈魂。白羊座的內心善良，十分擁有憐憫心，就連耳根子都很軟，他們無法接受違背良心和道德的事情，對待任何人都很熱情，充滿善意，但白羊座很少對外求助，只要是自己能夠解決的事情，就不會去麻煩別人，但他們的內心還是希望有人能理解自己。

(中時新聞網)