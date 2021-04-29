懂得照顧人又會持家的女性總能深得男性的心，搜狐網命理專欄點名，生肖羊、豬、虎以及狗的女性天生溫柔善良，通情達理又十分賢慧，娶到她們可說是三生有幸。

▍1.生肖羊

屬羊的女人溫柔善良，極具包容性，很能理解他人，又很會照顧人，她們心靈手巧，無論做什麼事都不會讓人操心，而且屬羊女有很強的家庭責任感，尤其是在婚後，她們會以家庭為重心，尊老愛幼，照顧父母長輩和孩子們，還會全心全意地把家裡的一切事務管理得井井有條，並對丈夫的工作給予支持，屬羊女是一個非常通情達理、持家有方的女人，娶到屬羊女必定會幸福。

▍2.生肖豬

屬豬的女人天生好命，無論做什麼都很容易得到上天的眷顧，好運連連，而她們從小就受到家人的寵愛，加上心地善良、待人誠懇，因此人緣極好，是個通情達理的人，也十分懂得養家餬口，所以屬豬女在家庭生活中會扮演賢慧的角色，只要家中有屬豬女，全家人一定能團結一心和睦相處。

▍3.生肖虎

屬虎女在事業上比較堅韌頑強，有時也顯得有些強悍，她們的工作能力很強，有一股不服輸的勁頭，做任何事都不遺餘力，而在家庭生活中，屬虎女則有溫柔賢慧的一面，懂得持家之道，也非常善於精打細算，不論家裡有沒有錢，屬虎女都能把日子過得溫馨美滿，而且會越來越好，因此屬虎女也是一個非常值得娶的女人。

▍4.生肖狗

屬狗的女人很重感情，不僅心地善良又特別溫柔，她們有一顆慈愛的心，很會體貼別人，而屬狗女在婚後會把生活重心放在家庭上，從處理鄰里關係、照顧父母到教育孩子都能一手掌握，她們在婚後會成為丈夫的賢內助，把家裡收拾得井井有條，所以屬狗女是人生伴侶的最佳選擇。

(中時新聞網)