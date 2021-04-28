時序倒數2天即將進入5月，吠陀占星專家李靜唯老師公開12星座的5月運勢，事業運最旺的幸運星座是天蠍，但牡羊要小心工作重擔日漸加重，產生疲勞，水瓶及天秤座感情運不錯，唯獨獅子座可能遇到三角戀，而財運爆表的則是雙子座，另外，魔羯跟射手要多多注意身體健康。吠陀占星的日期計算不同於一般西洋星座，建議可對照以下所屬時間判斷。

1.事業方面要注意的星座：天蠍、處女、摩羯、牡羊

▍天蠍座（11/15～12/14）

吠陀占星落在天蠍座者，5月工作方面的貴人運很強，只要將自己最好的一面展示出來，就能夠輕易的被人看見，只是需要注意自己的情緒控管，有可能因為與家人之間的摩擦，影響到工作氛圍。

▍處女座（9/15～10/14）

吠陀占星落在處女座者，5月工作方面的好機會也隨之增加，但是需要再加強積極性，才能爭取到好機會，提醒吠陀處女的朋友，表現自我的方式，需要靈活一點，不能夠太單調死板，否則人際關係上容易與人產生誤會，要多加小心。

▍摩羯座（1/15～2/14）

吠陀占星落在魔羯座者，5月的你可能會需要時常講話、與人溝通工作項目細節，或者因為許多突發狀況需要向客戶不停的解釋，思緒上很容易搞的一團亂，不過還是會有好朋友或好同事能夠提點你，讓你能夠輕鬆掌握到重點。

▍牡羊座（4/15～5/14）

吠陀占星落在牡羊座者，5月的工作任務重擔日漸加重，各種疲勞感受也將隨之而來，許多原本準備好的計劃被迫臨時變動，在遇到困難時，無法找到適合的人協助，會有屋漏偏逢連夜雨的感受。

2.感情方面要注意的星座：天秤、水瓶、巨蟹、獅子

▍天秤座（10/15～11/14）

吠陀占星落在天秤座者，5月感情生活將充滿著新鮮感，無論是發展新戀情、還是跟另一半的相處都有好運，彼此之間有著許多話題，能夠引起共鳴。

▍水瓶座（2/15～3/14）

吠陀占星落在水瓶座者，5月對於單身的人來說，會感受到有緣無份的感覺，雖然有許多機會能夠認識新朋友，卻總是落花有意流水無情。不過對於有伴侶的水瓶來說，彼此互動機會多，且互動更加良好。

▍巨蟹座（7/15～8/14）

吠陀占星落在巨蟹座者，5月可能會因為某些因素跟另一半分隔兩地，產生距離的美感後，開始感受到對方在自己心裡的重要性，不過心裡依然無法忍受對方的某些缺點，因而在內心產生糾結與矛盾。

▍獅子座（8/15～9/14）

吠陀占星落在獅子座者，5月的感情運非常撲朔迷離。定性十足的人，感情運相當穩定，很適合營造浪漫氣氛，彼此之間將創造出更多的火花；但若是定性不足的人，可能會受不了外界誘惑而產生三角戀。

3.財運方面要注意的星座：雙子、雙魚、金牛、射手

▍雙子座（6/15～7/14）

吠陀占星落在雙子座者，5月除了工作帶來的穩定收入外，也會有小小的偏財，短線投資有機會得到好穫利，不過還是不能太投機，切勿相信市面上的小道消息，除非有閒錢再考慮投資，一旦借錢投資恐怕血本無歸。

▍雙魚座（3/15～4/14）

吠陀占星落在雙魚座者，5月會讓你感受到好像有很多賺錢發財的機會，但是實際上卻是暗潮洶湧，容易受到陷阱埋伏，雖然二宮主星落入四宮，看似可以投資房產相關品項，不過建議還是需要請教專業人士，以免受騙上當。

▍金牛座（5/15～6/14）

吠陀占星落在金牛座者，5月工作計劃裡擁有很多賺錢好機會，很多商機會主動來找你，可惜的是天不從人願，小心最後都無疾而終，需要更多耐心過濾這些虛幻的好機會。

▍射手座（12/15～1/14）

吠陀占星落在射手座者，若你是個熱衷於追求財富自由的人，目前你手上一定有很多研究市場行情的資訊，不過很可惜你暫時遠離了財神的眷顧，5月的財運不站在你這邊，跟人合作容易打水漂。

4.健康方面要注意的星座：射手、魔羯

▍射手座（12/15～1/14）

這個月份對於吠陀射手座的朋友來說，要注意的部位有心藏、心血管、腎臟系統等相關疾病，由於羅喉進入到了固定度數，對於有慢性病的人而言，要特別注意藥物控制且避免病情失控復發。

▍摩羯座（1/15～2/14）

5月份對於吠陀占星的摩羯座而言，無論是工作還是感情都累積了不少壓力，今年土星落在摩羯座的時間較長，建議平時還是需要適當的紓解壓力，隨著火星進入雙子座的變動度數後，火星的不穩定能量，會造成身體感受到不堪負荷的情況產生，容易肩頸酸痛、肌肉無力、疲勞加疲憊。

李靜唯老師也提醒，5月太陽與羅喉合相，醫院容易有血庫缺血情形，期望大家能夠勇於捐血助人，其實捐血對於命理來說，也是破除自己血光之災的一種好方法，另外，由於水星也同時合相於此，本身有皮膚相關疾病的人，5月也要留意發作。

(中時新聞網)