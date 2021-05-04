根據中物聯鋼鐵物流專業委員會公布報告顯示，2021年4月大陸鋼鐵行業PMI指數為45.4％，較3月下降2.5個百分點。報告指出，5月大陸市場需求繼續放緩，生產趨於下降，進出口格局有所變化，鐵礦石價格或將高位回落。
澎湃新聞引述報告指出，4月份，由於月內鋼價走高，導致下游行業恐高情緒上升，對鋼貿商需求形成一定影響，鋼鐵接單增速放緩，新訂單指數為44.4％，較3月下降2.7個百分點。分項指數顯示，鋼廠接單增速放緩，鋼鐵產量有所回落，庫存整體繼續下降，原材料價格短期內較快回升。
鋼鐵產量方面，因市場需求有所放緩以及限產政策影響，4月份有所回落。生產指數為47.0％，較3月下降4.3個百分點，連續2個月運行在50％以上後落入收縮區間。
報告指出，4月鋼廠接單增速放緩，鋼鐵產量回落，庫存整體下降，原材料價格較快回升。預計5月份，鋼市或進入銷售淡季，市場需求繼續放緩，生產有所下降，進口趨於增加，出口趨於減少，鐵礦石價格或高位回落。
(工商 )
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