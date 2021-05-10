北宜公路暫停區間測速，違規件數暴增5倍，新北市議員劉哲彰10日在議會質詢時表示，北宜公路問題在於40速限過低，該因地制宜重新評估；新北市警察局長黃宗仁表示，目前已與公路總局開過會，評估在15.7K-17.6K（1.9公里）及35K-38K（3公里)兩路段提升速限至50公里。公路總局今證實仍跑行政流程，最快預計8月上路。

劉哲彰今在議會指出，北宜速限40相當慢，交通局跟警察局應該因地制宜，依照北宜公路實際路況，調高速限。

黃宗仁表示，公路總局研擬提高部分路段速限，已在3月10日已邀請新北市交通局、警察局相關單位到場會勘，會調整兩個路段的速限。

公路總局景美段長陳弘翰表示，經過現地會勘，北宜公路15.7K至17.6K、35.3K至37K兩個路段因為比較平坦，速限調升至50公里，目前還在走行政流程。

陳弘翰也說，為了提醒駕駛速限變化，會加強牌面與標誌的提醒，另外因為提高速限路段也有轉彎，他們也會提醒駕駛人減速，避免發生危險。

(中時 )