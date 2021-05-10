燁聯鋼鐵冷軋廠9日晚間發生火警，其地點剛好位於岡山區五甲尾滯洪池旁。（林瑞益攝）

燁聯鋼鐵冷軋廠9日晚間9時7分發生火警，造成1名員工受傷送醫。高雄市副市長林欽榮10日說，火災發生後4個小時就降溫，10日上午10時進入職安檢查與火災鑑定。團隊有4水線隊留在現場降溫，他進出火場3次，目前燁聯冷軋廠勒令停工。

林欽榮上午到岡山區五甲尾滯洪池視察工程進度，做以上表述。對於昨晚的燁聯火警，高雄市消防局說，現場燃燒冷軋廠內機台及潤滑油溝槽，9日晚間11時20分火勢控制，11時39分火勢撲滅。之後留4水線在廠降溫，於10日凌晨1時30分完成降溫。此火警共出動45車96人，燃燒場域約400平方公尺。

高雄市勞工局表示，初步研判是現場作業勞工於處理高溫研磨屑降溫過程中，因作業不當引起火災；同時，事業單位對高溫作業勞工無安全防護，致造成灼傷。違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將依法裁處30萬元罰鍰。

勞工局表示，現場安全措施待火調結果，要求確實檢討改善後，方得申請復工審查。

(中時 )