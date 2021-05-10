針對燁聯鋼鐵昨晚發生惡火，高雄市長陳其邁10日表示，第一時間已先勒令停工，待住院員工狀況好轉，再作進一步調查及裁罰。另方面將針對林園工業區、臨海工業區及石化、鋼鐵廠等全面擴大勞檢，強化勞工及消防安全。

陳其邁今主持治安會報會後受訪時指出，針對燁聯大火公司損失、產能等細節，必須由廠商做說明，他不是很清楚。但對於昨天因為廠方操作不慎引發火災的廠房先停工，由於廠區自動化，剩下2個工人作業，其中1人受傷住院，現在還不能說話，等他身體好轉能接受調查時，再依據相關法令來做裁罰。

至於近來高雄鋼鐵廠工安意外頻傳，陳其邁重申，今年初已經開始擴大稽查，包括工業區及營造工地、箱涵管線等方面，兩周前已針對林園工業區聯合稽查完畢，接下來將鎖定臨海工業區包括大型鍋爐、石化廠加強稽查作業。

針對治安方面，陳其邁表示，將加強肅槍，尤其是一些幫派份子，涉及到組織犯罪部分列為追查重點；他也提醒，警方務必在道路盤查過程中提高警覺，不僅落實酒駕擴大臨檢，同時針對車內可疑份子及槍枝多加留意。

(中時 )