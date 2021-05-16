雙北升級第三級警戒，微風集團配合政府防疫，百貨全面採用實聯制，嚴格管制館內人流；此外，旗下阿舍乾麵因被瘋搶，銷量大幅成長，目前整體業績成長5成，牛肉麵系列更爆發成長8成！

微風全面採實聯制，包含入館和餐廳全面實施。（微風提供）

另，微風超市的蔬菜、水果、米、麵類、海鮮、罐頭、冷凍食品，甚至端午節的粽子本周的銷量都較上周提高3至5成；防疫商品專區也擴大補足防疫商品種類。為了減少接觸，超市除了提供滿額宅配服務外，還在BREEZEONLINE開設線上購物的精品超市，讓消費者可訂購線上獨家精選商品。

微風全面採實聯制，包含入館和餐廳全面實施。（微風提供）

(中時 )