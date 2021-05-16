雙北疫情警戒升至第三級，許多營業場所都已暫停營業，百貨公司仍照常營業，但須落實實聯制，並控制館內人數，據了解，昨日新增的180名確診案例中，其中1人是信義區百貨公司櫃姐，陳時中坦言，個案太多，因此很難掌握，對此，百貨業者表示，目前並未接獲相關消息，但都會確實消毒，確保安全。

雙北疫情警戒昨日升至第三級，不僅八大娛樂場所皆須關閉，街上的民眾也明顯銳減，但百貨公司仍能照常營業，但須遵守防疫規定，包括進入要掃描QR Code、人流管制、單一入口出入及量測體溫等。

據《TVBS》報導，昨日180例本土病例中，其中包含信義區的百貨櫃姐，不過昨日在疫情記者會上，指揮官陳時中僅表示，本土暴增180例，疫調也很難掌握，疫調工作目前已擴大進行中。

對此，百貨業者則回應，目前並未接獲任何消息，為顧及消費者及員工的安全，每日都會定時進行消毒作業。

(中時新聞網)