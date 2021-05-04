俗話說，真正的高手都會隱藏在民間，搜狐網命理專欄點名，天秤座、天蠍座及射手座的人個性最神秘，不僅城府很深，頭腦又相當精明，總是讓人看不透他們的真實能力和底細。

▍天秤座

天秤座的人心思內斂，就算跟他們相處很久也不見得能徹底了解他們。對天秤座來說，人不犯我，我不犯人，當你對他真誠相待時，天秤座便會展現出真摯而毫無城府的一面，若別人對他耍心機，他們則會使出手段來應對，是做人做事高深莫測的一類人。

▍天蠍座

天蠍座的人看似老實厚道，性格內斂為人穩重，其實他們頭腦精明處事有道，有著不為人知的心機，他們很看重自己的利益，從來不會被佔便宜。對天蠍座來說，該坦誠直率的時候絕不隱藏，但自己的心思也不會跟任何人分享。當別人越是想要看透他們的內心時，天蠍座就會越神秘，讓人看不透他們的真實能力和所有底細。

▍射手座

射手座的人智商情商都很高，但他們很會隱藏自己的能力，私人情緒也從來不外露，但卻能夠洞悉別人的心事，是一個高深莫測的星座，如果作為隊友，他將會是最大的助力，可如果是作為對手，那麼他就是最恐怖的敵人。因為他們從不會把心事寫在臉上，若他們不想說，就沒有人可以探清虛實，但他們的內心很善良，並不會故意傷害別人。

(中時新聞網)