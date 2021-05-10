長榮海運Q1獲利超乎預期，掀起貨櫃三雄比價效應。長榮股價今日站上9字頭，盤中大漲超過8％，加上已經提前勾到9字頭的陽明、萬海，三雄股價統統站上9字頭，頗有同時要向3位數挺進，「聽牌」百元股價的味道，股價超車戰同步開打。

值得一提的是，上周股價一度衝上百元，向來是三雄中股價最高的萬海，也遭逢陽明強勢超車的壓力，今日盤中兩家股價差距甚至不到1元，貨櫃股王隨時換人當。

長榮公告今年第1季稅後獲利360.83億元，每股純益7.04 元，等同於每天一開門做生意就有4億元入袋，市況好到超乎預期，且受惠遠洋線運價水準維持高檔，第1季營運淡季不淡，預料第2季缺櫃狀況難解，運價將維持高檔。

長榮海運因列為注意股，日前被證交所要求公布3月獲利，三月營收321.75億元，稅後盈餘135.11億元，每股獲利2.36元。法人原本估，1、2月營收都低於3月，預估第1季每股獲利6.5元，而財報出爐超過7元，超乎預期，股價今日大漲反應。

(中時 )