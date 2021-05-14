台股今(14日)開高震盪，盤中一度大漲405點，重返萬六大關，終場收在15827.09點，上漲156.99點，K棒留了一根長長的上影線，萬六大關得而復失，分析師表示，現階段是一個築底的過程，可以觀察5日均線能不能站穩3個交易日以上，以及集中市場與櫃買市場的電子類股同步上揚，大盤才比較有機會止穩重回萬七之上。

本周台股經過4天的震撼教育，與上周五(7日)收盤17285點相比，最重時跌逾2000點，今日是本周唯一收紅的交易日，不過K棒卻留了一個長長的上影線，表示多方試圖拉抬，可惜最後失敗，摩爾投顧分析師鐘崑禎直言，今日的整體盤勢不是非常好，前4個交易日的跌幅這麼大，需要時間來消化之前套牢的賣壓，不過，因為當沖比例高，他認為可以暫時忽略長上影線，將其視為當沖客留下的產物。

對於大盤何時可以止穩？鐘崑禎表示，觀察重點至少要看到集中市場與櫃買市場的電子類股同步上揚，大盤才比較有機會重回萬七之上，今日櫃買中的電子股表現相對疲弱，如果再扣除生技與防疫概念股的上漲，櫃買指數下跌的幅度就會比較大。

鐘崑禎建議，目前是築底的過程，現階段不建議鎖定跌深、股價相對便宜的個股大量進場，最好還是觀察一下，等築底完成，或是分批進場，風險會比較低。本周融資雖然有在減肥，但指數不可能馬上就可以站回去，要給大盤一點時間消化外在的利空，在沒有其他外在因素影響下，一直到下周，都還是會在反覆築底、測試的階段。

萬通國際總分析師陳鋒認為，目前不宜積極操作，可以觀察5日均線能不能站穩3個交易日以上，如果可以，應該就沒有太大問題，建議觀察台積電、聯發科以及鴻海3檔指標，如果這3檔都能穩住，有利指數後續往上爬升。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(中時新聞網)