在邁入婚姻後，不少男性會一肩扛起養家的重擔，更對老婆寵愛有加，搜狐網命理專欄點名，獅子座、巨蟹座及金牛座男性在成家後，在金錢上對伴侶很「霸道」！對他們來說，錢可以讓老婆隨便花，但是賺錢這種辛苦的事情只能他們來做。

▍1. 獅子座

在感情裡，獅子座的霸道都是為了另一半好，即使不太會說甜言蜜語，但有事他都願意扛，願意替另一半遮風擋雨。他們的觀念很傳統，認為賺錢養家是男人的責任，而老婆只要負責打扮得美美，小鳥依人就好，他們個性大方，對自己愛的人更是如此。

▍2. 巨蟹座

巨蟹座個性溫柔體貼，他們認為賺錢不容易，既然自己一個人賺的錢就足以養家，就不願意讓老婆為了賺錢而奔波勞累，只要在家享受就好。當巨蟹座的老婆，不用擔心沒有經濟能力在家裡就沒有話語權，不管巨蟹座在外賺了多少錢，財政大權都在老婆手裡。

▍3. 金牛座

金牛座的愛好正是賺錢，而且他們不僅是個賺錢高手，還很有理財方法，總能讓錢生錢。金牛男結婚之後，更會把賺錢養家當成第一目標，如果自己賺的錢就已經讓家庭過得富足，他們根本不捨得讓老婆出去外面辛苦打拼，他不怕老婆花太多，就怕老婆不花錢！

(中時新聞網)