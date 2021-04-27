裝傻是一門學問，看似呆傻的人，有時反而能夠蟄伏在人群中，讓人以為沒有威脅，搜狐網命理專欄點名，巨蟹座、白羊座及金牛座的人最擅長裝瘋賣傻，目的是為了讓他人放下警惕，從而給自己帶來更大優勢，完全可說是人精。

▍1. 巨蟹座

巨蟹座性格單純老實，不爭不搶，還非常溫順，做完了自己該做的事情，其他的一概不插手，不惹事上身，在為人處世上，一直秉持著「難得糊塗，低調做人」的原則，在生活中，他們屬於最擅長裝傻的人，因為裝傻一直都是巨蟹座保護自己的一種手段，一方面可以規避麻煩，另一方面能有效降低對手的防備，無論從哪個角度來看都是百利而無一害。對於別人的看法和目光，巨蟹座完全不在意，只走自己的路。

▍2. 白羊座

白羊座平時都總是一副笑嘻嘻的樣子，讓人覺得他們很傻，可實際上一旦白羊座認真起來，根本不是一般人能得罪的，他們裝傻的本事爐火純青，其實一點都不傻，表面的傻只是在扮豬吃老虎，可說是笑裡藏刀的類型，只要別人不主動招惹，他們也懶得理，甚至不介意一直裝傻來敷衍，襯托對方的厲害，是人精的典範。

▍3. 金牛座

金牛座屬於擅長讓人放鬆警惕的一類人，他們所呈現出來的態度以及樣子，都表現出他們是個很老實的人，同時給人一種傻傻的感覺，但金牛座其實有謀略及計劃，會把生活中每一步都規劃得一清二楚，對於大小事他們都胸有成竹，等到時機成熟時一擊命中，因此不到關鍵時刻，金牛座不會表現出來，而且他們就算聰明，也會裝成傻傻的樣子，是名副其實的人精。

(中時新聞網)