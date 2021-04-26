俗話說，天下父母心，每個人都會萬般疼愛自己的孩子，搜狐網命理專欄點名，金牛座、雙魚座及巨蟹座女性天生有強烈的母性情節，在結婚生子後，就會把孩子寵上天，甚至十分溺愛。

▍1. 金牛座

金牛座的女性個性傳統又保守，她們很孝順父母。在結婚生子後，也特別地寵愛孩子，因為務實與重物質，所以她們總會努力打拼累積財富，有時候她們寧願虧待自己，也捨得花錢寵愛親人，對於自己最愛的孩子，她們表達感情的方式就是為孩子提供最好的物質，從穿的用的到吃的喝的，都把孩子寵上天。

▍2. 雙魚座

雙魚座女性善良又樂於助人，是最容易情感氾濫的一個星座。富有同情心和愛心是雙魚女的優點，但也是缺點，一旦太過氾濫，就很容易變成有求必應的給予者，她們在結婚生子後，樂於犧牲自己而過於付出，所以常常會慣壞身邊的親人或孩子。

▍3. 巨蟹座

巨蟹座女性溫柔體貼，天生就具有母性情懷，很會照顧人，在結婚後，家庭就是她們的全世界，十分愛家和顧家，在生了孩子以後，表現得更為明顯。孩子就是巨蟹女的一切，她們總會不停忙碌著，為家人及孩子營造最舒適的居家環境，甚至會十分溺愛，恨不得時時刻刻把孩子捧在手心。

(中時新聞網)