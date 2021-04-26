懂得感恩是一種美德，因此自古就有「滴水之恩，當以湧泉相報」的俗語，運勢命理網站「靈匣網」點名，巨蟹、射手、白羊、獅子以及天秤座的人心胸最寬廣，他們為人只記恩情不記仇，相當令人尊敬。

▍1.巨蟹座

巨蟹座性格開朗大方，與人發生矛盾火衝突時，哪怕是當面爭執激烈或嚴重損害了他們的利益，事後依舊轉身就會忘記。他們心胸寬廣，從來不會記仇，在一時氣憤過後，就會選擇原諒對方。生活中的巨蟹座宰相肚裡能撐船，同時也是一個記恩的人，他們對幫助過自己的人會心懷感激、銘記在心，並能在他人需要幫助時伸出援手。

▍2. 射手座

射手座有著豁達心胸及率直個性，他們大方坦蕩，有一說一，從不會對他人耍心機，更不會搞陰謀詭計，直來直往的性格有時會和別人發生矛盾，但是聰慧的射手座會選擇當面化解，即使對方錯了，他們也會退一步，化干戈為玉帛。對於別人的恩情，射手座則是牢記在心，懂得感恩也是射手座人緣好的原因之一。

▍3. 白羊座

白羊座冷靜理智，是一個寬宏大量之人。生活中的他們心地善良，富有人生智慧，從不會輕易發脾氣或與人相爭，即使偶爾與人發生衝突，他們也能換位思考，站在他人的立場上考慮問題。若是自己錯了，則會馬上承認錯誤，不會出現結怨的情況。如果對白羊座有恩，他們會記一輩子，並能在他人困難之時出手相助，這是白羊座做人的道德原則。

▍4. 獅子座

獅子座氣場強大，灑脫瀟灑，骨子裡帶有天生的自信。生活中的他們既有善於處理矛盾及糾紛的能力，又有相逢一笑泯恩仇的氣度。與人交往，受人恩惠，他們知恩圖報加倍償還。與人結怨，他們則會擺正心態，先自我批評，再真誠地向他人認錯，獅子座從來都不會默默記恨，更不會口是心非，做出表面原諒背後捅刀的行為。

▍5. 天秤座

天秤座知性儒雅，為人處事彬彬有禮，生活中的他們十分看重人際關係，很珍惜人與人之間和諧純真的感情，因此對身邊的人和事，總是抱有寬容和理解的態度，即使與人有了矛盾和誤會，也能設身處地為他人著想，絕不會為記仇，更不會伺機報復懷恨在心。善良的天秤座會記住他人對自己的好，謙遜豁達是天秤座廣結善緣的原因。

(中時新聞網)