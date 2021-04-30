俗話說情關難過，無論年紀或性別，任何人面對感情都可能遇到各式各樣的摩擦，搜狐網命理專欄點名，雙魚座、巨蟹座、天蠍座的人最容易被愛情折磨，在生活中明明很聰明又超有個性，但一談戀愛卻總是丟了魂，戀愛前後根本不是同一個人，愛情就是他們唯一的死穴。

▍雙魚座

雙魚座的人頭腦聰明，常常能夠想到很多人想不到的點子，是最聰慧也是最低調的人物，但他們最常吃虧的地方卻是在愛情這一關，因為他們認為「愛情大過天」，會把對方看成生命中最重要的人，寸步不離守著伴侶，一談戀愛就失去理智，讓感性駕馭理性，因此雙魚們必定會受到情傷。雙魚座很看重感情，有時候還會有點自卑心態，生怕自己不夠好而讓伴侶不高興，事事為對方盡心盡力，就算被伴侶欺負也會默默忍耐堅守愛情。

▍巨蟹座

巨蟹座的人很重視家庭，天生需要歸屬感來滿足自己脆弱敏感的內心，因此對於情感關係最為重視，一旦遇到愛情，便會覺得人生看到希望，他們會直接聯想到兩個人的未來，更把自己的全部都奉獻給了伴侶，甚至會為了愛情放棄事業，做出很多犧牲自我的瘋狂舉動，但巨蟹座容易多想，會把心事放在心裡不講出來，很多時候愛情的辛苦只有巨蟹座的人默默忍受，獨自承擔起應盡的義務，愛得很辛苦。

▍天蠍座

天蠍座在生活中是超級有個性的一群人，他們總是獨立高冷的屹立在人群當中，即使追求者無數，他們還是可以內心堅定的選擇一個人付出，但天蠍座的愛情之路卻非常坎坷，因為天蠍座天生具有強烈的猜疑心理，總是喜歡在感情關係中考察對方的真心，一旦考驗的次數多了，就會讓彼此間的信任感減少，導致他們在戀愛關係中總是患得患失。

(中時新聞網)