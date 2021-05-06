台灣和澳門的同性伴侶向戶政事務所申請結婚登記遭拒，經提起行政訴訟後，台北高等行政法院判決戶政事務所須准許申請。可上訴。

台灣2019年5月24日施行新法，同性伴侶可辦理結婚登記後，今年初司法院也通過《涉外民事法律適用法》修法草案，將同婚擴大適用在外國伴侶，承認台灣人民與外國人同婚關係，但大陸地區人民受限於兩岸人民關係條例，被排除在外。

這項涉外民事法律適用法的修法，導因大法官對限制同性結婚作出違憲解釋後，前年台灣修法承認同婚關係，但目前全球只有29個國家承認同性婚姻，台灣民眾與本國法未承認同性婚姻的伴侶，就無法在台同婚。

為了解決台灣民眾因性別關係，導致無法與外國同性伴侶締結婚姻關係的困擾，司法院邀集各界代表、學者討論，並參考英美等國法律，完成修法讓台灣人民可與外國同性伴侶結婚，並獲台灣法律承認。

司法院表示，香港及澳門地區人民適用該項修法，與台灣人民的同性婚姻也可以被承認，但與大陸地區同性伴侶部分，受限兩岸人民關係條例且主管機關是陸委會，不在司法院這次修法的適用範圍內，成為唯一例外。

(中時 )