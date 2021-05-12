板橋監理站6日在板殯舉辦「酒駕生命教育體驗」課，陳沂表示支持酒駕犯近距接觸震撼場面。(照片/台北區監理所 提供、游定剛 拍攝)

資深媒體人黃暐瀚母親5日深夜不幸遭酒駕撞死，而「酒駕殺人」議題再度引發關注。台北區監理所板橋監理站6日在新北市立殯儀館禮廳舉辦「酒駕生命教育情境體驗」課程，21名酒駕再犯者參觀遺體冷藏室、停柩間等，當中不少學員嚇慘「不敢再酒駕了」。對此，網路觀察家陳沂接受《中時新聞網》專訪表示，支持酒駕犯到殯儀館接受震撼教育。

台北區監理所在板殯禮儀廳舉辦「酒駕生命教育」課程。(照片/台北區監理所 提供)

台北區監理所板橋監理站站長王梅香表示，針對21名酒駕再犯學員，由殯儀館人員帶領參訪殯葬流程，包含參觀太平間、停柩間及遺體冷藏室，不少學員與往生者近距離接觸後，都感到相當震撼。學員親自去感受死亡，希望大家有所警惕。

不少學員參觀遺體冷藏室後，直呼「不敢再酒駕了」。(照片/台北區監理所 提供)

陳沂表示，外界認為酒駕為何不判死?因台灣現行法律是無法判死刑，法意會有權量輕重，酒駕和許多犯案都判不到死刑，而最可怕的是，若今天有人不想活了，就無條件、無差別到處衝撞，最後都是橫豎一死，恐造成更多社會問題。

酒駕學員參觀殯儀館，與亡者近距離接觸。(照片/游定剛 拍攝)

針對「酒駕生命教育情境體驗」課程，陳沂表示相當認同，親生看到震撼場面，才會懂得檢討反省自己，親生看到震撼場面，才會懂得檢討反省自己。但這真能完全預防、避免酒駕發生嗎？

新北市殯葬管理處盼扭轉民眾對殯儀館的陰森、恐怖的刻板印象。(照片/游定剛 拍攝)

陳沂進一步分析，防止酒駕只能夠不斷宣導，但不少台灣人抱持僥倖「小酌不會被抓」的心態。對於酒駕憾事一再上演，陳坦言，只能夠透過政府宣導，民眾要理解到酒駕無法唯一死刑，雖現行已修法也將刑度提高，仍沒有降低酒駕發生率，只能由每個人從教育著手，才能降低酒駕發生。

台北區監理所在新北市立殯儀館舉辦「酒駕生命教育情境體驗」課程，不少參予學員嚇爆。(照片/游定剛 拍攝)

近年台灣發生重大社會案件，網友也常呼籲政府能效法新加坡，實施嚴刑峻法，以「鞭刑」喝止犯罪。陳沂提及，鞭刑不適合用在台灣，若實施鞭刑者太痛苦，出去後有著報復心，反讓心理變態者更加變態。此外，是否也會造成施打者心理負擔;而誰要來執行又是個問題。

國外所提倡酒駕者與業者需實行連坐罰，陳沂坦言台灣有困難度。(照片/游定剛 拍攝)

對於國外所提倡，酒駕者與業者實行連坐罰則，陳坦言，在台灣執行是非常困難的事，海產店不可能門禁森嚴，還使用門禁卡，業者有時也倒楣。不過陳提到，像在澳洲若酒駕，就會被強制裝上酒精鎖，每隔10分鐘就要吹一次，這種做法很不錯或許可以參考，因駕駛要一直吹耗體力，也不會想喝酒了。

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(中時新聞網)