太平警分局「和平鴿志工宣導團」受邀前往轄內國立勤益科技大學設攤宣導，吸引參與活動師生們的目光。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

日前太平警分局「和平鴿志工宣導團」受邀前往轄內國立勤益科技大學設攤宣導，並由志工媽媽們加入宣導行列，在志工媽媽們熱情的炒熱氣氛，吸引參與活動師生們的目光，警方也透過寓教於樂的方式，以闖關集點遊戲，現場開放式有獎徵答，如反毒品、反詐欺、反酒駕、反霸凌等，讓學子們能夠強化自我防衛的能力，以遠離被害。

日前國立勤益科技大學辦理110年度校園安全宣導嘉年華系列活動，一系列的活動均以師生們切身安全為主，太平警分局也受邀前往實施犯罪預防及交通路權宣導等，警方也由新成立的「和平鴿志工宣導團」前往設攤宣導，各受邀行政機關都卯盡全力吸引學生們目光，太平警分局宣導團也推出闖關集點遊戲、拼圖積木、有獎徵答，包含反毒品、反詐騙、防扒竊、反飆車、反酒駕、反霸凌、防制性騷擾及廉政倫理等題目，讓學子們大展身手，有趣的是，如有答不出來的同學，旁邊的志工媽媽們還忍不住手舞足蹈的暗示答案，也讓在場學生們笑的合不攏嘴，無形中也拉近與師生的距離。

太平警方表示，感謝勤益科技大學提供這個平台，警方也希望持續透過各類犯罪預防、交通安全宣導，甚至辦理講座課程與學校師生交流，透過淺移默化的方式提升自我防衛能力，並運用現行校園安全聯繫機制建立安全網絡聯盟，一同維護校園安全。

(中時 )