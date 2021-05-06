諾富特飯店群聚感染，中央與桃園市政府互相推責任，藍委賴士葆批評，不肯承認錯誤的人，在蔡政府團隊中衛福部長陳時中不是唯一，而是比比皆是，社會太包容、太縱容，於是「陳時中們」的心態就是千錯萬錯，他們絕對不會錯。

賴士葆說，「政策可以評論，但不能說是錯誤」，這個金句是陳時中面對諾富特飯店爆發群聚感染，前衛生署長楊志良砲轟防疫政策錯誤，陳時中這句話其實很精準地勾勒出陳時中擔任防疫指揮中心的態度和人格特質。

賴士葆指出，防疫一年多台灣守住疫情，讓我們可以大致正常的作息，雖然指揮中心也犯了不少的錯誤，但是陳時中從來不承認錯誤，他把自己神格化，任何的批評笑罵由他，從不虛心謙卑地接受各界意見，連來自醫界、公衛的專業意見也不甩，一切指揮中心說了算。諾富特防疫出現破口，疫情指揮中心、民航局和桃園市政府互相的甩鍋推卸責任，中央與地方都能督導，最後變成權責不清，沒人扛責。

賴士葆說，疫情指揮中心過去其實剽悍無比，大家有目共睹。舉例來說，去年8月彰化衛生局長主動的採檢居家檢疫者，意外的發現新冠病毒的無症狀感染者，外界以為應該被表揚，沒想到陳時中下令政風調查他，因為他違背中央疫情指揮中心「有症狀才採檢」的政策，舉國譁然，連台大公衛學院陳秀熙教授也認為「早期找到感染者，應該是值得鼓勵的」。

此外，賴士葆也提到，陳時中嘴巴講科學防疫，實質上政治防疫，這中間多少次以意識形態的心態折磨凌遲弱勢的小明、台商、台生、陸生，多少的苦苦哀嚎，陳時中置若罔聞。而疫苗採購失誤連連，讓民進黨派系想介入擷取利益，又以意識形態進行採購，最後一再錯失最好的輝瑞疫苗，以至於引進評價差的AZ疫苗，國人不願施打，至今疫苗都快過期了，仍有8萬劑。陳時中的不當言行，可以舉的例子多到無法勝數。

(中時 )