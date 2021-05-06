麝香專家narciso rodriguez在母親節前夕推出超限量的「純粹謬思禮盒」，因為數量太少，連宣傳單都沒印，櫃哥、櫃姐不敢宣傳，就怕粉絲們知道消息後蜂湧而至，到現場卻搶不到會生氣！

純粹繆思淡香精被品牌定義為「完美比例的純淨香氣」，白色花香加強麝香的純淨，喀什米爾木質調帶出女性的溫暖及堅毅特質，柔和的純粹與難以言喻的深度，重新定義Narciso Rodriguez的標誌性麝香。

香氛瓶身設計也非常優雅，黑色和白色的香水瓶，呼應其精緻藝術性與美感，是簡潔線條和純粹的最佳註解。品牌創辦人Narciso Rodriguez曾說他用黑白思考：「黑色有強烈的圖形元素，非常神秘；白色則代表純潔，合在一起，便創造出幻象。」模糊與精確、浪漫與理性、美感與邏輯的對比概念，有如女人的纖細複雜的情感最佳體現。

純粹繆思淡香精瓶身設計非常優雅。（邱映慈攝）

narciso rodriguez純粹謬思禮盒內含純粹謬思100ml、for her淡香精10ml、美體乳50ml，優惠價NT4,250元，約為市價7折。for her 系列每一款香水都代表女性的一種特質，以魅力十足的麝香作為中調，加上其他香調的烘托，變得更加神秘、令人無法自拔。以純粹繆思香精搭配for her系列香氛，可以單擦或疊擦，將麝香的香氣發揮至極致，揉合出獨一無二，符合每一位女性的獨特個性的香氣。

narciso rodriguez純粹謬思禮盒內含純粹謬思淡香精100ml、for her淡香精10ml、美體乳50ml。（邱映慈攝）

▍活動

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★獎品內容 ｜ narciso rodriguez香水30ML*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/5/12

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)