彰化市長林世賢(左)親自前往現勘了解橋梁現狀，要求把關包商工程品質。（謝瓊雲攝）

國聖國小陸橋已興建40年，橋面多處破損坑洞。（謝瓊雲攝）

彰化國聖國小、快官國小及忠孝國小，均位處彰化市台1線、台14線及台1丙線等交通要道旁，為了學生上下課通勤安全，設置人行陸橋，橋齡逾20年，國聖路橋甚至已40年，多處老舊破損、鋼筋裸露，彰化市公所獲縣府86萬元經費補助整修補強，工期預計40天、暑假前夕就能完工。

彰化市長林世賢3日率公所團隊前往國聖國小外的人行陸橋現勘，當年橋墩是由縣府興建，這次委託公所代辦整修工程，與台14線旁的快官國小陸橋，都將以高壓水柱清洗後修復破損混凝土，並重新油漆塗裝；另外忠孝陸橋的鋼構件將以除鏽保護，並修復燈管及耐力板等損壞設施。

國聖校長黃至賢說，這座陸橋1981年啟用，橋齡已40年，由於校門口車流量大，多數學生上放學都有家長接送，陸橋僅有少數學童，和到學校運動的附近居民行走使用。

林世賢表示，三校陸橋當年都是為了學生上下學的通行安全而設置，卻長年未修繕維護，經由工務課進行總體檢檢視，依據橋梁檢測結果，三座橋都有油漆斑駁、鋼筋露出，鋪面露出混凝土、嚴重破損，甚至部分還隆起、不平整致影響行人通行；雖尚未列為危險橋梁，但專家建議須立即進行整修補強，延長使用年限。他也感謝縣議員吳韋達居中協助向縣府爭取86餘萬元整修經費。

公所工務課表示，縣府每2年會針對全縣橋墩進行安全檢測，3座國小陸橋的橋梁安全結構沒問題，整修工程已於去年底發包，上月26日開工，施工期間不會完全封閉道路，以單一車道交管，同時請學校建議家長接送，確保學生上下學更安全。

(中時 )