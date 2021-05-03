人際關係好的人，總能讓人覺得相處起來很輕鬆舒適，搜狐網命理專欄點名，處女座、雙子座及天蠍座的人情商最高，不僅擅長社交，更懂得替別人做面子，對很多事情看破卻不說破，這樣的人始終很受歡迎，讓大家都喜歡和他們來往。

▍1.處女座

處女座在為人處世方面，總是會表現出一種泰然自若的樣子，無論面對什麼問題都能臨危不亂，並且快速找到適當的處理方法。處女座天資聰慧、反應敏捷，他們從來不會去做對自己毫無意義的事情，即使看清當下的局勢或身邊人的小心思，也不會當面說破或拆穿，會留給對方足夠的面子。處女座的情商和智商都很高，擁有強大的學習能力和接受力，加上他們博學多聞，很容易令人對其產生崇拜的心理。

▍2.雙子座

雙子座的人看似個性大剌剌，卻有一顆八面玲瓏的心，很多事情其實都逃不過他們的眼睛，他們看得很清楚卻不說破，才能讓自己游刃有餘的在社交圈中走跳。雙子座做人隨和，很會體諒人，幽默風趣的說話方式也深得眾人的喜歡，他們做人做事都懂得靈活變通，為自己的人際關係增加了很多分數。

▍天蠍座

天蠍座的人處事低調圓滑，思維能力和觀察力最突出，光是和一個人相處幾次就能看清楚對方的本質，而且他們的社交能力也很強，能快速地融入社會中的各個團體裡面。天蠍座即便遇到有人說謊，他們也不會揭穿，反而會替對方留面子，因為他們不喜歡到處惹是生非，在對方沒有涉及自己底線的前提之下，為了不惹事，他們會裝作什麼也不知道的樣子，當身邊的人遇到了難題，天蠍座也很願意主動幫助解決，是深受眾人好評的一類人。

(中時新聞網)