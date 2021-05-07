母親節即將來臨，在這溫馨感恩的5月，台中警察局第四分局為慶祝母親節，舉辦健康講座等活動，對身兼警察及媽媽兩個身份的母親們表達祝福與感謝，分局長許明耀有感「波麗士媽咪」蠟燭兩頭燒、工作家庭兼顧的辛勞，贈送康乃馨及香氛護手霜，鼓舞「波麗士媽咪」的工作士氣，在忙碌之餘，不忘呵護自己，當一位幸福的媽咪。

台中市警察局第四分局共有19名「波麗士媽咪」，執行繁重勤務之餘，擔負照護家庭及子女教養的責任，必要時仍以警察勤務為優先，犧牲和家人相處的時光、錯失陪伴子女成長的過程，堅守工作崗位。

警四分局藉由康乃馨與護手霜表達對「波麗士媽咪」辛苦付出感謝心意，也讓「波麗士媽咪」能感受到警察團隊的貼心與關懷。

許明耀表示，母愛是最無私奉獻的，感謝她們對警察工作及家庭付出及貢獻，溫馨母親節祝福全天下的母親們家庭幸福美滿，母親節快樂。

警四分局也特別安排警察夫妻檔，大墩派出所蔡副所長及交通組陳警務員於活動中相會橋段，在陳警務員不知情下，蔡副所長帶著3歲的寶貝以call in方式，唱著兒歌，由會場中的媽媽們猜一猜，是誰家的兒子？

在唱第一首《兩隻老虎》時，剛唱兩句，即被警察媽媽秒認出，果然母子情深，接著兒子突然捧著花束現身，給警察媽咪一個大大的驚喜，警務員瞬間淚流滿面，副所長當面感謝妻子辛勞的付出，充份展現鐵漢柔情的一面，現場洋溢著滿滿的溫暖與幸福。

(中時 )