有些人天生有王者風範，甚至散發貴氣，看起來非常與眾不同。星座運勢網站「星座上上簽」分享，獅子座、天秤座、摩羯座的人具有貴族氣質，不但看起來優雅又高貴，又具有王者霸氣，讓他們看起來非常耀眼。

▍1.獅子座

獅子座天生具有王者風範，性格剛毅，不會輕易低頭認輸，他們身上有股傲氣，不允許自己落於人後，對自己要求很嚴格，因此表現都比常人優秀。獅子座通常擁有不錯的審美能力，他們也很清楚自己的喜好，知道自己適合什麼、需要什麼，不會隨波逐流，顯得非常與眾不同，這種霸氣讓他們看起來彷彿像個貴族，非常耀眼。

▍2.天秤座

天秤座對自己要求很高，在意自己在他人眼中是否完美，希望自己能夠散發優雅氣質，絕對不能在外表現出邋遢隨便的一面。天秤座絕對不會讓自己情緒失控，不太會看到他們大吵大鬧的樣子，他們的貴族氣息展現在他們的言談舉止，看起來就像個高雅的王者。

▍3.摩羯座

摩羯座只對自己親近的人熱絡，對其他人比較冷淡，甚至有點距離感，讓其他人不禁對他產生好奇心，摩羯座又擁有令人欽佩的智慧、豐富的知識、穩重的性格，讓他們看起來更加特別，彷彿貴族高高在上的感覺，令人忍不住肅然起敬。

(中時新聞網)