談戀愛時最怕遇到的就是玩弄感情的對象，星座運勢網站「醬子聊星座」點名雙魚座、金牛座、天秤座、處女座、獅子座的女人看男人的眼光最差，很容易遇到壞男人，根本就是「渣男收割機」。

▍1.雙魚座

雙魚女看男人的時候常常憑著第一眼的印象，覺得順眼就一頭熱的愛上了，然後越看越喜歡，還沒交往幾天就急著進一步，閃戀閃婚的下場，也多半是閃分閃離。手腳快過頭腦，不出問題才怪。對於對方的缺點，雙魚女都視而不見，直到最後被傷害了，雙魚女才會感到後悔。

▍2.金牛座

金牛女就是太單純了，把所有人都當成好人，男人說的甜言蜜語全部都當成真的，絲毫不去考慮對方是否在欺騙。就算最後被分手了，金牛女還會傻傻的等對方回頭。

▍3.天秤座

天秤女一遇到男人智商就沒了，喪失理智的她太愛腦補，看男人的時候會自帶粉紅色濾鏡，可能對方條件普通、沒有特別突出的優點，她也能把對方當成天降神人，吃了虧也經常不記取教訓，下一次依然會這樣隨便去愛。

▍4.處女座

對與處女女而言，並不是沒有辨識男人好壞的眼光，而是她的運氣實在是太差了，遇到都不是什麼好男人，然後在這些男人中，處女女就算千挑萬選，也選不出好的，最後只能自嘲自己看男人的眼光沒救了。

▍5.獅子座

獅子女自尊心比天還高，找伴侶的眼光一向都很挑剔，可惜看男人的時候還是常常看走眼，經常陷入虐戀，不是獅子女智商不夠，而是自信爆棚，而這種盲目的自信總讓她對自己的眼光深信不疑。殊不知那些壞男人早就將她看透，說幾句好聽的話就會讓她飛上天，意外的容易受騙。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)