隨著時代的改變，現今女性作風較以往更開放，思想獨立又自由，不過有些星座女仍抱持傳統美德，從小在父母眼中是乖孩子，結了婚以後，更是丈夫的賢內助，孩子們眼中的好媽媽，近日《靈匣網》就分享3個自重自愛的星座女。

1.巨蟹座

巨蟹座是顧家的代表，她們性格溫柔又善良，為人低調，是不愛到處張揚的女生，平時給人小鳥依人的印象，讓人產生想保護她們的慾望，不過巨蟹女做人和做事懂得拿捏分寸，而且也都分得很清楚，外表看似弱不禁風的她們，工作起來絕不落人後，結婚後更是會將精力全投入到家庭，對丈夫忠誠且自重自愛，也深受長輩喜愛。

2.金牛座

金牛座女生給人鄰家女孩的形象，個性善解人意，不過固執的她們很有自己的原則，且堅守道德底線，面對原則絕不妥協，結婚後能與另一半同甘共苦，一起為家庭努力，她們樸實無華的作風，卻散發著迷人的光芒，獨特的人格魅力打動不少異性。

3.處女座

處女座女生天生非常聰慧，外表看似柔弱，但自尊心非常高，她們堅守自己的道德底線，在工作上不願只當綠葉，希望自己也能發光發熱，成為公司裡的優秀員工，生活中她們乖巧懂事，經常獲得長輩們的喜愛，而結婚後是合格的妻子、稱職的母親，更是公婆眼中的孝順媳婦。

(中時新聞網)