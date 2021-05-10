卓姓男子迷上玩寶可夢遊戲，9日到安南區一家超商，佯裝買咖啡，趁店員轉身沖泡時拿走兩盒寶可夢卡牌，店員起疑報警，警方在超商門口逮獲卓嫌，在他的機車置物箱內起獲3盒遊戲卡牌，追查之下，才知他前1天剛在另一家超商偷1盒，全案依照竊盜罪嫌移送台南地檢署。

寶可夢遊戲歷久不衰，「寶可夢集換式卡牌」是目前戰鬥卡牌遊戲中的暢銷系列，每個遊戲盒30包要價1000多元，每包隨機放入5張卡牌，其中限量版卡牌身價不斐，一張動輒數千元，玩家要憑運氣才能獲得高價的卡牌。

30歲卓男平時打零工，最近迷上玩寶可夢遊戲，動起歪念想到超商偷卡牌，8日先到安南區1家全家超商，假借買咖啡，趁店員轉身時，迅速伸手偷取櫃台上的遊戲盒，得手後離去。

卓嫌將盒子拆封，發現卡牌的價值不高，隨手丟棄，他心有不甘，9日又到另一家統一超商故技重施，先買1杯咖啡，趁店員轉身下手行竊兩盒遊戲卡牌，藏在身上，等店員泡好咖啡，他又買1杯，這回趁店員沖泡時，走出店外將贓物放入機車置物箱。

卓嫌以為得手，回到店內再拿取第2杯咖啡，不料他分兩次購買咖啡，又走出店外的行為引起店員懷疑，檢視櫃台監視器，發現他偷拿卡牌，立刻報警。

警方到場時，卓嫌還在超商門口未離去，盤查置物箱內有3盒遊戲卡牌，1盒已拆封，追查之下發現拆封盒的是前1天偷取的贓物，將他依照竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

(中時 )